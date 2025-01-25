صناع السيارات يعترضون على قرارات إدارة السلامة المرورية الأمريكية الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 11:10 مساءً - أصدرت NHTSA، إدارة السلامة المرورية الوطنية، فى أمريكا، قرارات جديدة على جميع السيارات يجب أن تتمكن من التوقف وتجنب الاصطدام بالسيارات التي أمامها حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة وأن تكون الأنظمة قادرة على اكتشاف المشاة في ضوء النهار وفي الظلام”.

كما تفرض اللوائح الجديدة، التي فرضتها إدارة السلامة المرورية الوطنية، فى أمريكا، على المركبات تطبيق الفرامل بسرعات تصل إلى 145 كيلومترًا في الساعة لمنع الاصطدام بالمركبة الأمامية، وحتى 72 كيلومترًا في الساعة لتجنب الاصطدام بالمشاة.

معارضة صناعة السيارات الأمريكية للحكومة الأمريكية



أكدت NHTSA أن تطبيق نظام AEB إلزاميًا يؤدي إلى إنقاذ 360 حياة على الأقل سنويًا ومنع وقوع 24,000 إصابة على الأقل وما زال التحالف يصر على أن هذا القرار غير واقعي.

ورفع تحالف صناعة السيارات الأمريكية دعوى قضائية ضد إدارة السلامة المرورية الوطنية (NHTSA) لمنع تطبيق نظام الفرامل الأوتوماتيكية الطارئة (AEB) بشكل إلزامي في جميع السيارات الجديدة بحلول نهاية العقد الحالي.



كان هذا القرار قد تم إصداره من قبل NHTSA في أبريل 2024، والذي يتطلب تجهيز جميع السيارات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة الأمريكية بنظام AEB، بدءًا من السيارات الاقتصادية مثل تويوتا كورولا وصولًا إلى الطرازات الفاخرة مثل مرسيدس-مايباخ.

وقدم التحالف، الذي يمثل كبرى شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية مثل بي إم دبليو، فيراري، فورد، جنرال موتورز، هوندا، هيونداي، جاكوار لاند روفر، كيا، مازدا، مرسيدس، تويوتا، وفولكس فاجن، التماسًا ضد هذا القرار العام الماضي، والذي تم رفضه من قبل الوكالة، مؤكدًا على أنه سيتم تطبيقه في سبتمبر 2029. وقد طلب التحالف الآن من محكمة الاستئناف الأمريكية في مقاطعة كولومبيا إلغاء هذا القرار، وفقًا لوكالة رويترز.

جادل التحالف بأن تطبيق نظام AEB إلزاميًا في جميع المركبات، بما في ذلك الشاحنات الثقيلة، “مستحيل عمليًا مع التكنولوجيا المتاحة حاليًا”. حتى معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) أكد أن أنظمة AEB غير فعالة في الليل، خاصة مع وجود ملابس عاكسة.

تواجه صناعة السيارات الأمريكية تحديات جديدة مع تطبيق لوائح السلامة المرورية الجديدة، ويعتبر هذا النزاع القانوني بين صناعة السيارات والحكومة الفيدرالية مثالًا على التحديات التي تواجهها الصناعة في مواجهة الضغوط التنظيمية المتزايدة.

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