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انخفاض أسعار زجاجة الزيت اليوم السبت بالأسواق - أخبار كلمتك

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انخفاض أسعار زجاجة الزيت اليوم السبت بالأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار زجاجة الزيت اليوم السبت بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:40 مساءً -  أسعار الزيت اليوم في الأسواق، انخفضت أسعار الزيت انخفاضًا طفيفًا في اللتر، مقابل استقرار سعر الزيوت الخام، فما هي أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

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أسعار الزيت الخام في الأسواق

في البداية تستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

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اسعار الزيت اليوم

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

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اسعار الزيت اليوم
  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 53 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 54 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 59 ألف جنيه.
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اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 60 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.
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اسعار الزيت اليوم

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 89.9 جنيه، بانخفاض جنيه جنيه عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 65 إلى 100 جنيه للتر.

انخفاض سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 93.9 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 81 جنيهًا إلى 101 جنيه للتر.

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اسعار الزيت اليوم

انخفاض سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 105.7 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 85 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 110.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 120 جنيهًا للتر.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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