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الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

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الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

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الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

الصين تواصل تصدرها لسوق اللتجزئة عبر الإنترنت لمدة 12 عاما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:31 مساءً - قالت وزارة التجارة الصينية: إن الصين ظلت أكبر سوق تجزئة عبر الإنترنت في العالم لـ12 سنة متتالية، مع مبيعات تجزئة عبر الإنترنت بلغت 15.5 تريليون يوان (حوالي 2.16 تريليون دولار أمريكي) في عام 2024.

وقال شنغ تشيو بينغ نائب وزير التجارة خلال مؤتمر صحفي: إن صناعتي الجملة والتجزئة في الصين قد شهدتا تقدما مستقرا مدفوعا بسياسات متنوعة، لتوفير دعم قوي لتوسيع الطلب المحلي وصياغة نموذج جديد للتنمية.

صناعتا الجملة والتجزئة 

وأضاف «شنغ» أن القيمة المضافة لصناعتي الجملة والتجزئة وصلت إلى 13.8 تريليون يوان في عام 2024، ما يمثل 10.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ولعب دورا حيويا في في تسهيل الحركة الاقتصادية وخلق فرص العمل وخفض التكاليف اللوجستية.

وقال شنغ إن الوزارة ستعمل مع الإدارات ذات الصلة لمواصلة إثراء السياسات الداعمة وتنفيذ الإجراءات المفصلة وتسريع دفع التنمية عالية الجودة لصناعتي الجملة والتجزئة لتسهيل حركة الاقتصاد الوطني بشكل أكبر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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