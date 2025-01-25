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أول رد من تيك توك على شكاوى مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

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أول رد من تيك توك على شكاوى مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

أول رد من تيك توك على شكاوى مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 07:41 مساءً - عبر مستخدمون لتيك توك في الولايات المتحدة عن شكوك في تعرضهم للرقابة بعد رفع الحظر في البلاد عن التطبيق المملوك لشركة بايت دانس الصينية بموجب أمر تنفيذي من الرئيس دونالد ترامب.

ويلاحظ المستخدمون اختلافا في منصة المقاطع المصورة القصيرة بعد رفع حظر فُرض بموجب قانون جديد يتطلب بيعه لمشتر أمريكي فيما تعهد ترامب بإيجاد حل لهذا الحظر.

 

شكاوى المستخدمين لتطبيق تيك توك

وتعهد ترامب بإيجاد حل للحظر، مع وجود عدة مشترين محتملين منهم شخصيات تربطها علاقات وثيقة بالرئيس الجديد.

ويقول المستخدمون إنهم يشاهدون عددا أقل من فيديوهات البث المباشر، كما تتم إزالة بعض المنشورات أو الإبلاغ بمعدلات أعلى عن مقاطع تمثل انتهاكا للقواعد العامة للنشر على التطبيق، وإن ذلك تضمن سلوكيات كان مسموحا بها في السابق.

وقال بيان لمسئولين عن تطبيق  تيك توك:  "سياساتنا وخوارزمياتنا لم تتغير خلال عطلة نهاية الأسبوع، ونعمل بجد لإعادة عملياتنا في الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي ونتوقع اضطرابا مؤقتا في أثناء استعادة خدماتنا، ما قد يؤثر على ميزات تيك توك أو وصول المستخدمين إلى التطبيق".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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