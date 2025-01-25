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آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية - أخبار كلمتك

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آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية - أخبار كلمتك

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت فى الأسواق المحلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 06:20 مساءً - تنشر بوابة كلمتك أسعار الذهب اليوم السبت 25 يناير 2025 بالأسواق المحلية، وفق آخر تحديث لها

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4394 جنيه “بيع”، 4365 جنيهًا “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3845 جنيهًا “بيع”، 3820 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3295 جنيه “بيع”، 3274 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30760 جنيه “بيع”، 30560 جنيهًا “شراء.

الواردت المصرية من خام الذهب 

 

تراجعت قيمة الواردات المصرية من خام الذهب بنسبة 17.7% خلال أول 10 أشهر من 2024، مسجلة 91.8 مليون دولار، مقابل 111.6 مليون دولار خلال المدة نفسها من 2023، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

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وبحسب النشرة، تراجعت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام من ذهب غير نقدي خلال شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 76.5%، لتسجل نحو 5 مليون دولار، مقابل 21.3 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بانخفاض 16.3 مليون دولار.

وخلال العام قبل الماضي (2023)، تراجعت قيمة الواردات المصرية من خام الذهب -لاتشمل الجنيهات الذهب- بنسبة 56.1%، لتسجل نحو 139.1 مليون دولار، مقابل 316.9 مليون دولار خلال العام السابق له، بانخفاض قدره 177.8 مليون دولار، وفقا لبيانات سابقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

أسعار الذهب في البورصة العالمية

لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر، أمس الجمعة، ومن المتوقع أن تحقق رابع مكسب أسبوعي على التوالي، حيث أسهمت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، والافتقار إلى الوضوح بشأن الرسوم الجمركية، في الضغط على الدولار.

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وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 في المائة إلى 2770.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 08:20 (بتوقيت جرينيتش)، ليحقق زيادة تتجاوز 2 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع. وفي وقت سابق من اليوم، ارتفعت الأسعار إلى 2777.10 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 أكتوبر، عندما سجَّلت أعلى مستوى تاريخي عند 2790.15 دولار.

وفي الوقت ذاته، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المائة إلى 30.82 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة إلى 1006.48 دولار، وزاد البلاتين بنسبة 1.1 في المائة إلى 952.70 دولار. ومن المتوقع أن تُسجِّل المعادن الثلاثة مكاسب أسبوعية.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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