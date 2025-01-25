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أسعار الذهب اليوم السبت 25-1-2025 في عمان - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم السبت 25-1-2025 في عمان - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم السبت 25-1-2025 في عمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 04:55 مساءً - ننشرسعر جرام الذهب في عمان خلال تعاملات اليوم السبت وفقا لآخر التحركات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 بـ 34 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 31 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر الذهب عيار 21  نحو  29 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 25 ريالا عمانيا.

العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب

ومن بين العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثانى هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

وثالث هذه العوامل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى فى تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.

ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها فى الأسواق المختلفة والعكس.

وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شأنها هى الأخرى تحريك أسعار الذهب.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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