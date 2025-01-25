بزيادة جنيه، ارتفاع أسعار آيس كريم كونو بست - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 04:35 مساءً - كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع أسعار آيس كريم كونو (ذا بست).

بزيادة جنيه، ارتفاع أسعار آيس كريم كونو بست

وأوضح المنوفي أن سعر كونو ذا بست ارتفع من 5 إلى 6 جنيهات.

ارتفاع أسعار الآيس كريم بالأسواق في يناير

وكان حازم المنوفي قد كشف عن ارتفاع أسعار الآيس كريم كيمو في بداية يناير الجاري، موضحًا أن أسعار الآيس كريم كيمو ارتفعت بما يتراوح من جنيهين إلى 15 جنيهًا باختلاف العبوات.

أسعار آيس كريم كيمو بعد الزيادة

وعن أسعار آيس كريم كيمو بعد الزيادة، أشار إلى أنه جاء كالتالي:

ارتفع سعر آيس كريم ميجا من 15 جنيها إلى 20 جنيهًا.

ارتفع سعر ميني أوريو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيها.

ارتفع سعر ميني كيت كات استيك من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

ارتفع سعر مورو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا.

ارتفع سعر دولسي سوس استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

ارتفع اسكويز استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

ارتفع سعر كونو كادبورى من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا.

ارتفاع أسعار لبن نيدو ونسكويك

وعلى صعيد آخر؛ أيضًا حازم المنوفي، قد أعلن سابقًا، عن رفع أسعار لبن نيدو ظرف وزن 25 جرامًا نحو جنيهين.



ارتفاع أسعار نيدو جنيهين في الأسواق

وأوضح (المنوفي) أن سعر نيدو لبن وزن 25 جرامًا ارتفع من من 10 جنيهات إلى 12 جنيها.

ارتفاع سعر نسكويك بقيمة جنيهين

ظرف نسكويك ارتفع بقيمة جنيهين من 5 إلى 7 جينهات فى الأسواق المحلية وفقا للمعلن من شعبة المواد الغذائية.

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