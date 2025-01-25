الذكاء الاصطناعي يقتحم بورصة وول ستريت، مستقبل ضبابي للمحللين في البنوك والشركات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 03:25 مساءً - حلول الذكاء الاصطناعي، يسود وول ستريت الضبابية حول حلول الذكاء الاصطناعي مكان المحللين في البنوك وشركات الوساطة الذين يرشحون للمستثمرين أسهمًا يجدر بهم؛ إما أن يشتروها أو يحتفظوا بها أو يبيعوها، وحسب “ بلومبرج ” ينبغي للروبوتات أن تقدم توصيات كهذه تمامًا كما يفعل البشر، والأهم من ذلك، يجب أن تكون قادرة أيضًا على تغطية مجموعة أوسع من الأسهم.

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مؤشرات التحليل الفنى - كلمتك

احتمالية مغرية لعثور المستثمرين على كنوز بين الشركات

لكن الروبوتات لم تصل بعد، فيما يتجاهل المحللون في الغالب مئات الشركات الأمريكية المدرجة، وهذا يبرز احتمالية مغرية بأن يجد المستثمرون كنوزًا دفينة بين الشركات التي عادة ما تُتجاهل، أو ما يسمى صفقة رائعة بسعر رائع ، وهذه أسهم يصعب العثور عليها عادة، سواء كانت شركات التحليل تتبعها أم لا، لأن السوق تحرص عمومًا على أن يحصل المستثمرون على ما يدفعون مقابله.

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لكن هناك العديد من الشركات عالية الجودة حسب “بلومبرج”، تباع بأسعار أرخص من المعتاد، ويبدو أن هذا يرجع إلى قلة المستثمرين الذين يبحثون عنها، إن ربع الشركات التي يغطيها مؤشر بلومبرغ للأسهم المجمعة في الولايات المتحدة والبالغة 4000 لا تحظى بتتبع كبير من المحللين، وجميعها تقريبًا شركات صغيرة، هذا ليس جديدًا، لكن الجديد هو أن المحللين يولون اهتمامًا أكبر للشركات الأكبر.

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أكبر الشركات المدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية

إن قدرًا كبيرًا من الهوس بالشركات السبع الكبرى، وهي أكبر الشركات المدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية، له ما يبرره، فهي مجموعة من بين أكثر آلات جني الأموال كفاءة وموثوقية على الإطلاق ولا يمكن قول هذا عن بقية السوق، وخاصة موقع الشركات الأصغر حجمًا الذي أصبح مكبًا لشركات تعجز عن جذب رأس المال لشدة هشاشتها.

كما يتوقع المحللون هذا العام ألّا يحقق المؤشر عائدًا إلا بنسبة 0.8% على حقوق الملكية، وهو مقياس شائع للربحية، يأتي هذا بالمقارنة مع العائد المتوقع على حقوق الملكية بنسبة 32% لمؤشر السبعة العظيمات و15% للشركات الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة.

عدد مفاجئ من الشركات القوية

لكن في هذه البيانات المجمعة، يختبئ عدد مفاجئ من الشركات القوية التي تُتداول بأسعار جيدة، وربما رائعة، لقد صنفت الشركات في مؤشر بلومبرج المجمع للأسهم التي تتوفر بياناتها ــ حوالي 3100 شركة ــ حسب مزيج متساوي الأوزان من ثلاثة مؤشرات مستخدمة على نطاق واسع للجودة: العائد على حقوق الملكية، وإجمالي الدين إلى حقوق الملكية، وتقلب نمو الأرباح.

في كل مجموعة، كانت درجات الجودة للشركات الكبيرة والمتوسطة أعلى بشكل متواضع فقط من درجات الشركات الصغيرة، لكن تقييماتها تباينت إلى حد كبير، إن مجموعة الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة تتداول بمتوسط 23 ضعف أرباح التشغيل على مدى 12 شهرًا، مقارنة مع 17 ضعفًا للشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة و11 ضعفًا فقط للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.

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