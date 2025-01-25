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2.84 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة في 2024 - أخبار كلمتك

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2.84 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة في 2024 - أخبار كلمتك

2.84 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 03:00 مساءً -  كشف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ارتفاع صادرات القطاع 18 % لتسجل 2.84 مليار دولار 2024 مقابل 2.41 مليارات دولار في 2023.

وأشار تقرير المجلس التصديري للملابس برئاسة المهندس فاضل مرزوق، إلى أن صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأميركية ارتفعت بنسبة 17% لتسجل 1.19 مليارات دولار خلال عام 2024 مقابل 1.01 مليار دولار في 2023.

كما كشف تقرير المجلس، أن صادرات الملابس إلى أوروبا قفزت بنسبة 34% لتسجل 689 مليون دولار مقابل 514 مليون دولار خلال 2023، في إطار النمو الملحوظ لصادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي كأحد أهم الأسواق المستقبلة للملابس.

 

وارتفعت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية بنسبة 140% لتسجل 8.7 ملايين دولار خلال 2024 مقابل 3.6 ملايين دولار في 2023، كما ارتفعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 4 %.

وجاءت تركيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث استيراد الملابس من مصر، لتحقق الصادرات لتركيا ارتفاعًا بنسبة 9 % لتسجل 242 مليون دولار مقابل 222 مليون دولار.

وبشأن مستهدفات العام 2025، كشف فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 20 % إلى مستويات 3.3 مليار دولار بنهاية 2025، مع التأكيد على استكمال برنامج المجلس لاستهداف الأسواق الدولية، في ظل دعم قوي مقدم للمنافسين في الأسواق المجاورة.

وأضاف مرزوق، أن هناك خطة للمجلس التصديري للملابس لتنظيم عدد من الفعاليات والبعثات التجارية الدولية من أجل تحقيق رؤية المجلس لزيادة الصادرات خلال عام 2025.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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