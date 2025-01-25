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سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم السبت - أخبار كلمتك

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سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم السبت - أخبار كلمتك

سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 02:25 مساءً -  تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية، وذلك استعدادا لشهر رمضان، هذا فى الوقت الذي تدرس الدولة خلال الفترة الحالية استيراد الأرز من الخارج استعدادا لموسم رمضان، وذلك لحرصها على توافر كافة السلع أمام المواطن لسد احتياجاته.

أسعار الأرز اليوم السبت 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

سعر الارز اليوم
سعر الأرز اليوم

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

 

وترصد كلمتك أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي: 

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

 

سعر الارز
سعر الأرز

استقرار الأسعار خلال شهر رمضان

 وطبقا لتصريحات  رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز خلال الفترة الحالية انخفضت بقيمة تتراوح بين 500-700 جنيه للطن. مشيرا الى  إن الشائعات هي السبب الرئيسي الذي أدى لارتفاع الأسعار

اسعار الأرز اليوم
سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700، بينما تراوح سعر الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن، فيما تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن، وتراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

 

 

 وأوضح  أن هناك توقعات باستقرار الأسعار خلال شهر رمضان، خاصة مع لجوء الدولة للاستيراد من دولة مثل الهند، وهي معروفة بجودة محاصيلها، وهو ما سيؤدي لحدوث حالة من توافر المحصول مقارنة بمعدل الطلب وبالتالي تنخفض الأسعار.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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