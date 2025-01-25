سعر الفضة اليوم السبت في مصر (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 01:40 مساءً - مؤشر الفضة ، تعد الفضة من المعادن الثمينة التي تحظى باهتمام كبير في الأسواق المصرية، سواء للاستخدام الشخصي أو كاستثمار، وخلال السطور التالية ترصـد “ كلمتك ” أخر أسعار الفضة بالسوق المحلى محدثة بشكل لحظى.

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الفضة - كلمتك



أسعار الفضة في مصر بتاريخ 25 يناير 2025

سعر الأونصة عالميًا: 1,537.37 جنيه مصري (30.60 دولار أمريكي).

سعر جرام الفضة عيار 999 (نقي) ، 51.08 جنيه مصري.

سعر جرام الفضة عيار 925 (استرليني)، 47.25 جنيه مصري.

سعر جرام الفضة عيار 800، 40.87 جنيه مصري.



مصنعية الفضة في مصر

تضاف إلى سعر الفضة الخام مصنعية تختلف من محل لآخر، وتُقدر بحوالي 25 جنيهًا مصريًا للجرام.

أسعار سبائك الفضة

تتوفر سبائك الفضة بأوزان مختلفة، وتختلف أسعارها بناء على الوزن والنقاء.

سبيكة 1 كيلو جرام: حوالي 51,500 جنيه مصري.

سبيكة 500 جرام: حوالي 25,750 جنيه مصري.

سبيكة 250 جرام: حوالي 12,875 جنيه مصري.

الفضة (Silver) المعدن الثمين

الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، تعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال.

وخلال السطور التالية تستعرض "كلمتك" تحديثًا لحظيًّا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات.

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل

وتعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم ملاحظة أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل:

العرض والطلب.

الأحداث الاقتصادية العالمية.

تقلبات سوق العملات.

الطلب على الفضة في الأسواق المصرية

الطلب على السبائك المصنوعة من الفضة يتزايد في الأسواق المصرية والعالمية نظرًا لاعتبارها وسيلة آمنة ومربحة للاستثمار.

تتفوق الفضة على الذهب في العديد من الجوانب، فهي أرخص ثمنًا وأكثر انتشارًا وتُعرف الفضة بالمعدن النبيل والأبيض بسبب لونها الناصع وقدرتها على تحمل التشكيل والتصنيع، وتضاهي لمعانها الذهب الأبيض. من الناحية الكيميائية، يُرمز للفضة بالرمز “Ag”، وتعني كلمة “أرجنتم” باللاتينية الأبيض أو اللامع.

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات

الفضة تستخدم في العديد من الصناعات بما في ذلك صناعة المجوهرات والتحف، وكذلك في الإلكترونيات والتصوير.، المكسيك وبيرو هما أكبر الدول المصدرة للفضة في العالم، وتوجد أهم احتياطياتها في بيرو وبولندا وتشيلي وأستراليا، كما كان للفضة أهمية كبيرة في الحضارة الفرعونية وكانت تستخدم في القرون اللاحقة في القصور الملكية والتحف الثمينة حيث إن الفضة تُعتبر معدنًا راقيًا ومشغولاتها تضيف قيمة إلى أي قطعة.

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