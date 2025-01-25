الرياضة - 01:06 - أرقام تاريخية تنتظر عمر مرموش حال مشاركته مع مانشستر سيتي اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:06 - أرقام تاريخية تنتظر عمر مرموش حال مشاركته مع مانشستر سيتي اليوم - أخبار كلمتك

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي - أخبار كلمتك

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي - أخبار كلمتك

أبوريدة يطير إلى المغرب لحضور قرعة أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

أبوريدة يطير إلى المغرب لحضور قرعة أمم أفريقيا - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا في ربع النهائي - أخبار كلمتك

بطولة العالم لكرة اليد، سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا في ربع النهائي - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي - أخبار كلمتك

هل يلحق ناصر ماهر بمباراة الزمالك والجونة؟ - أخبار كلمتك

هل يلحق ناصر ماهر بمباراة الزمالك والجونة؟ - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاده، إصدارات عن مسيرة يوسف شاهين تزين معرض الكتاب (صور) - أخبار كلمتك

في ذكرى ميلاده، إصدارات عن مسيرة يوسف شاهين تزين معرض الكتاب (صور) - أخبار كلمتك

وزير البترول يسلم دعوة الرئيس السيسي لرئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة - أخبار كلمتك

وزير البترول يسلم دعوة الرئيس السيسي لرئيس قبرص لحضور مؤتمر مصر للطاقة - أخبار كلمتك

مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية - أخبار كلمتك

مدينة الأبحاث العلمية توقع بروتوكول تعاون مع شركة عالمية - أخبار كلمتك

وزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين - أخبار كلمتك

وزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالبساتين - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار العملات اليوم، مفاجآت جديدة فى السوق المالى - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار العملات اليوم، مفاجآت جديدة فى السوق المالى - أخبار كلمتك

أسعار العملات اليوم، مفاجآت جديدة فى السوق المالى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 12:20 مساءً - أسعار العملات، يتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري (EGP) مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.

وخلال السطور التالية ترصد “كلمتك ”، أسعار الصرف للعملات المختلفة مقابل الجنيه، حيث أن العملات في البنك المركزي المصري المصدر الأساسي لأسعار الصرف الرسمية التي يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل اقتصادية، منها العرض والطلب على العملات الأجنبية، وكذلك السياسات النقدية والتغيرات العالمية في الأسواق المالية، كما يمكن للعملات الأجنبية أن تشهد تقلبات كبيرة نتيجة للأحداث العالمية أو المحلية، مثل التغيرات السياسية أو الاقتصادية. 

 

 شهدت  أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي بحركة التعاملات اليوم السبت 25 يناير 2025، وفقا لآخر التحديثات. 

اسعار العملات
العملات - كلمتك 

 

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار 50.22 50.35
اليورو 52.22 52.37
الاسترلينى 63.03 63.17
الريال السعودى 13.35 13.39
الدينار الكويتى 157 157.50
الدرهم الاماراتى 13.70 13.75
الريال القطرى 13.70 13.75

 

عوامل تأثر على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري 

 أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

 

العملات - كلمتك 
العملات - كلمتك 

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

كيف يتم تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري؟ تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

العملات - كلمتك 
العملات - كلمتك 

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

 متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية.كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

كيفية متابعة الأسعار: للحصول على أحدث أسعار الصرف، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري (cbe.org.eg) أو متابعة الإعلانات الرسمية التي ينشرها البنك على وسائل الإعلام.

جدير بالذكر البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي، فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

أسعار الذهب اليوم السبت داخل الأسواق، سقوط مدو لعياري 24 و21 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق