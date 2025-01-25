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الرئيسية مال واقتصاد

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

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الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 10:15 صباحاً -  أسعار الذهب، ارتفعت  أسعار الذهب بالسوق الأوروبية والمحلية على التوازى، لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على السبائك الذهبية.

شهدت  أسعار الذهب ارتفاعا جديدا بنحو 10 جنيهات صباح اليوم السبت الموافق 25 يناير 2025 في السوق المحلي، وترصد “كلمتك” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4417 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3865 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3300 جنيه للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2576 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 12 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2208 جنيهات للبيع

أسعار الذهب عيار 9

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1656 جنيها للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

 

الذهب - كلمتك 
الذهب - كلمتك 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

 

 

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

وتتأثر أسعار الذهب  بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، وقد تتغير بسرعة. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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