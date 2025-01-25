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وصل سعرها إلى 900 ألف جنيه، اليوم عرض لوحة معدنية مميزة يتنافس عليها 4 أشخاص - أخبار كلمتك

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وصل سعرها إلى 900 ألف جنيه، اليوم عرض لوحة معدنية مميزة يتنافس عليها 4 أشخاص - أخبار كلمتك

وصل سعرها إلى 900 ألف جنيه، اليوم عرض لوحة معدنية مميزة يتنافس عليها 4 أشخاص - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 25 يناير 2025 08:40 صباحاً - لوحات معدنية.. استعرضت وزارة الداخلية المصرية من خلال الموقع التابع لها لوحتك دوت كوم شروط سداد سعر اللوحات والتأمين في مزادات اللوحات من خلال طريقتين لتسديد ثمن اللوحات وهما عن طريق كارت الائتمان أو نقدًا في أحد فروع البنك الأهلي المصري. 

ووفقا لما نشرته وزارة الداخلية المصرية من خلال الموقع التابع لها لوحتك دوت كوم يتم سداد مبلغ التأمين أونلاين فقط من خلال الموقع الإلكترونى بعد أن تكون اللوحة متاحة للمزاد، فلا يمكن سداد مبلغ التأمين نقدا، علما بأن المبلغ يتم حجزه فقط، ولا يتم الخصم إلا بعد الفوز فى المزايدة، وفى حالة الخسارة يتم استرداد مبلغ التأمين على نفس الكارت المستخدم.

وأشارت وزارة الداخلية المصرية من خلال الموقع التابع لها لوحتك دوت كوم، إلى توفير لوحات جديدة متاحة للمزاد بصورة إلكترونية في الفترة الحالية، وتتضمن اللوحات المتاحة حاليًا لوحتين بسعر يبدأ من 435 ألف جنيه ويصل إلى 900 ألف جنيه وينتهي المزاد عليها اليوم 25 يناير. 

أهم اللوحات المعروضة للبيع في المزاد 
وتشمل اللوحات المتاحة للبيع في المزاد بمصر
ى ن 1 بسعر 900 ألف جنيه ويزايد عليها 4 أشخاص وسينتهي المزاد عليها اليوم 25 يناير. 
أع 55 بسعر 435 ألف جنيه ويزايد عليها 3 أشخاص وينتهي المزاد عليها اليوم 25 يناير. 
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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