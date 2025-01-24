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أسعار ميكروباص جولدن دراجون خلال عام 2025 - أخبار كلمتك

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أسعار ميكروباص جولدن دراجون خلال عام 2025 - أخبار كلمتك

أسعار ميكروباص جولدن دراجون خلال عام 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 02:50 مساءً - أسعار الميكروباصات، كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية جولدن، أسعار ميكروباص جولدن دراجون في السوق المصرية خلال شهر يناير الجاري، من العام الجديد 2025، بعد زيادة مبيعاتها في السوق المحلية وتضمنت القائمة 3 فئات من السيارة بنزين وديزل.

أسعار ميكروباص جولدن دراجون
 

ونرصد في التقرير التالي، أسعار سيارات ميكروباصات جولدن دراجون موديلات 2025 في السوق المصرية وهي كالتالي:-

ستاندرد 15 راكبا بنزين كربراتير موديل 2025 بسعر 680 ألف جنيه.

ستاندرد 15 راكبا بنزين موديل 2025 بسعر 700 ألف جنيه.
 

ستاندرد 15 راكبا ديزل موديل 2025 بسعر 755 ألف جنيه.

مواصفات محرك ميكروباص جولدن دراجون
 

وتأتي النسخة المجمعة محليًا بمحرك سعة 2400 سي سي انجكشن 14 راكب بتكنولوجيا يابانية وناقل مانيوال 6 سرعات. وتتميز بمساند رأس وظهر متحرك وراديو كاسيت ومصابيح شبورة ومرآة خلفية وستوب خلفي وباكتات جانبية وأرضية للخدمة الشاقة وزجاج حراري خلفي. 

أبعاد ميكروباص جولدن دراجون
أما أبعاد السيارة فتأتي كالتالي:
الطول: 4.980 مم 
العرض 1700 مم 
الارتفاع 1970 مم 
قاعدة عجلات بطول 2590 مم
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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