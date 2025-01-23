وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

وزير المالية لرئيس شركة كوكاكولا: سياساتنا المالية ستلعب دورًا موثرًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بطولة فنان مصري.. الفيلم الهندي «The Story of a fighter» يتخطى مليون مشاهدة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق ضيفة منى الشاذلي بمناسبة مرور نصف قرن على رحيل كوكب الشرق - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - رسالة داليا البحيري لـ أنغام في عيد ميلادها «صور» - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

اتحاد الكرة يلزم الأندية باستخدام بوابة الفيفا القانونية - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

الريان القطري يتعاقد مع نجم ريفر بليت الأرجنتيني - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

إجازة نصف العام الدراسي 2025، موعد البداية والانتهاء - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

وزير المالية: 6 مليار يورو حجم التبادل التجاري مع ألمانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:05 مساءً - عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع يورج كوكيس، وزير المالية الألماني، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس ٢٠٢٥، فى إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون فى شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذًا فى الاعتبار رغبة الحكومة المصرية فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

قال كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو ٦ مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونًا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.

أضاف أننا نسعى إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية؛ لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

طرح موديلات 2025 من سيارات أودي الألمانية في السوق المصري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق