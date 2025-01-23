وزير المالية: مطلوب مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 06:05 مساءً - عقد أحمد كجوك وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع بول تشان، وزير مالية هونج كونج، على هامش مشاركتهما فى منتدى الاقتصاد العالمي «دافوس ٢٠٢٥ فى إطار حرص الجانبين على تعزيز سبل التعاون، وتبادل وجهات النظر فى الشأن الاقتصادي والمالي الدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات مركبة وعميقة، تتطلب تضافر كل الجهود لضمان التعامل الإيجابي المرن على نحو يسهم فى تعزيز بنية استقرار الاقتصاد الكلى لا سيما فى البلدان النامية والناشئة.

أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد كجوك، أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتعزيز دور الدول النامية في النظام العالمي، لافتًا إلى أننا حريصون على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وهونج كونج.

قال إننا لدينا فرص استثمارية تنافسية في مجالات الصناعة والطاقة الجديدة والمشروعات الخضراء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، موضحًا أن أولوياتنا دعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا؛ لتعزيز الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

دعا كجوك، الشركات في هونج كونج للتوسع في استثماراتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، مؤكدًا أننا حريصون على تذليل أي عقبات أمام المستثمرين، ودعم القطاع الخاص بسياسات اقتصادية ومالية محفزة.

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