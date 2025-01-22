التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصومالي بمقر اتحاد الغرف التجارية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الرقابة المالية تشكل مجموعة استشارية لمعاونة لجنة الإشراف على خفض الانبعاثات الكربونية - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يكشف حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا - أخبار كلمتك

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

إطلاق اسم ترامب 1 على مستوطنة بالضفة الغربية قرب القدس - أخبار كلمتك

الأونروا: تطورات الأحداث بالضفة الغربية تهدد وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

الأونروا: تطورات الأحداث بالضفة الغربية تهدد وقف إطلاق النار في غزة - أخبار كلمتك

"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

"مناجاة للإنشاد الديني" بقصر الأمير بشتاك، الجمعة - أخبار كلمتك

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

موقع ليدي جاجا الإلكتروني يبدأ العد التنازلي لإطلاق ألبومها الجديد - أخبار كلمتك

عصمت يستعرض خطة تحسين التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات - أخبار كلمتك

عصمت يستعرض خطة تحسين التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات - أخبار كلمتك

السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي - أخبار كلمتك

السيسي: ثمن أمن بلادنا غالي أوي - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تحديث الصناعة: تأهيل مزارع النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى المنيا وأسيوط - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تحديث الصناعة: تأهيل مزارع النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى المنيا وأسيوط - أخبار كلمتك

تحديث الصناعة: تأهيل مزارع النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى المنيا وأسيوط - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 22 يناير 2025 12:49 مساءً - أكد مركز تحديث الصناعة، انه في إطار التعاون بين تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من قرض البنك الدولي وفيما يخص مبادرة تنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات الصعيد، تم تأهيل مزارع النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى المنيا وأسيوط  للحصول على شهادة الجلوبال جاب والتى تساعد المزارع  فى التوافق مع متطلبات الزراعة النظيفة وتساعد فى التصدير وفتح أسواق جديدة.

15c65d4e46.jpg

 

وتم إجراء زيارة لـ ١٦ مزرعة بقرى محافظة المنيا وكذلك زيارة ١٤ مزرعة بقرى محافظة أسيوط حيث أكد المزارعون على اهتمامهم وجاهزيتهم  للحصول على الشهادة.
 

 

6ad165ce81.jpg

 

وتم اختيار 10 مزارع فى كل محافظة للحصول على الشهادة وقاربت المزارع المرشحة من الانتهاء من البنية التحتية التى تتوافق مع متطلبات الشهادة وكذلك بدأ تدريب وتوعية  المزارعين على متطلبات الشهادة وكيفية التوافق معها وكذلك الممارسات الزراعية الجيدة.

 

شهادة الجلوبال جاب 

وتعتبر شهادة الجلوبال جاب معيارًا عالميًّا يهدف إلى تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة والمستدامة وضمان جودة وسلامة المنتجات الزراعية. ومن خلال هذا النشاط، يسعى مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية إلى تحسين جودة الإنتاج الزراعي في صعيد مصر وزيادة فرص التصدير من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير.

6ed014b75b.jpg

 

 

تحديث الصناعة يطلق نسخة جديدة من موقعه الإلكتروني

أطلقت دعاء سليمة، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني للمركز، وذلك بعد تحديث المحتوى وكذلك الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء في مختلف المنشآت الصناعية.

جاء ذلك بناء على توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالاهتمام بملف التحول الرقمي لدعم القطاعات الصناعية المختلفة. 

 

ويتطلع مركز تحديث الصناعة من خلال موقعه الإلكتروني الجديد لمواصلة رحلة الدعم والتطوير للقطاعات الصناعية والعمل على البرامج المتنوعة التي تساهم في تمكين التصنيع محليًا وغيرها من الخدمات التي والبرامج التي تتكامل لخلق صناعة مصرية تنافسية.

ونجح المركز منذ توليه مسؤولية تحديث وتطوير الصناعة المصرية عام 2000 في تقديم 120 ألف خدمة لأكثر من 9 آلاف عميل في 11 قطاعًا صناعيًّا متخصصًا، لدراسة مشاكلها واحتياجاتها، من خلال وضع استراتيجيات وخطط التطوير لتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية لتلك المنشآت، وتطوير أنظمة العمل بداخلها بكل ما تحتاجه من تدريب وبناء قدرات وإرساء تطبيقات التحول الرقمي وربط الصناعة بالبحث العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

المهندس هيثم الهواري رئيسا للجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق