شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وسموحة في الدوري - أخبار كلمتك

شوط أول سلبي بين الإسماعيلي وسموحة في الدوري - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الرياض يقتنص فوزا مثيرا على حساب التعاون بهدف - أخبار كلمتك

الدوري السعودي، الرياض يقتنص فوزا مثيرا على حساب التعاون بهدف - أخبار كلمتك

خبير: رفع سعر الفائدة خيار البنوك الأسهل في مواجهة التضخم - أخبار كلمتك

خبير: رفع سعر الفائدة خيار البنوك الأسهل في مواجهة التضخم - أخبار كلمتك

محلل سياسي أمريكي: ترامب لن يتمكن من تنفيذ مخططاته وبنما تشعل نزاعا عسكريا - أخبار كلمتك

محلل سياسي أمريكي: ترامب لن يتمكن من تنفيذ مخططاته وبنما تشعل نزاعا عسكريا - أخبار كلمتك

إطلاق سراح مدير سجن بعدن - أخبار كلمتك

إطلاق سراح مدير سجن بعدن - أخبار كلمتك

السعودية تطبق هذه المخالفات على اليمنيين لاول مرة - أخبار كلمتك

السعودية تطبق هذه المخالفات على اليمنيين لاول مرة - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:42 - مفاجأة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:42 - مفاجأة في سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 بكام؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الصور الأولى من عقد قران الفنانة أروى جودة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الصور الأولى من عقد قران الفنانة أروى جودة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ممنوع».. أصالة تطرح أحدث أعمالها بعد فوزها في «joyawards 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ممنوع».. أصالة تطرح أحدث أعمالها بعد فوزها في «joyawards 2025 - أخبار كلمتك

أصالة تطرح أحدث أغنياتها "ممنوع" (فيديو) - أخبار كلمتك

أصالة تطرح أحدث أغنياتها "ممنوع" (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

1620 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب مساء الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
1620 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب مساء الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

1620 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب مساء الثلاثاء 21 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 07:00 مساءً - أسعار الذهب، شهدت  أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بنحو 12 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025 في السوق المحلي.


أسعار الذهب اليوم

وترصد “كلمتك” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4320 جنيهات للبيع.

أسعار الذهب اليوم، كلمتك
أسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2520 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 12 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2160 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 9

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1620 جنيهًا للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

سعر جرام الذهب، كلمتك
سعر جرام الذهب، كلمتك

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق