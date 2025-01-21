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أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن - أخبار كلمتك

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أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن - أخبار كلمتك

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:40 مساءً - أصدر بنك مصر بيانا بشأن اعتداء أحد المترددين على أحد فروع البنك.

وقال البنك في بيانه إنه: “يؤسف بنك مصر الإعلان  وقوع حادث اليوم، الثلاثاء الموافق 21/01/2025، في أحد فروع البنك بمحافظة الفيوم.

وقال البنك لقد قام أحد المترددين على الفرع بالاعتداء على موظفي الفرع أثناء تأديتهم مهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية، وتم اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل مع الموقف.

وقد استشهد في الواقعة العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، والذي ننعيه ببالغ الحزن والأسى داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”..

وأضاف البيان أنه حرصا على سلامة  الحضور سواء المتعاملين أو الموظفين  تم إخلاء الفرع على الفور، ولم يصب أي منهم بأذى، وذلك لاحتواء الموقف بشكل كامل وعاجل، حيث تعد حماية وسلامة الأرواح على رأس أولويات البنك”.

وتابع: "وتعد الواقعة بتفاصيلها خاضعة لتحقيقات النيابة العامة، ونتوجه بالشكر لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية لاستجابتهم الفورية ونشيد بدور وزاره الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، علما بأن بنك مصر مستمر في تقديم أعماله بصورة طبيعية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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