أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 05:40 مساءً - أصدر بنك مصر بيانا بشأن اعتداء أحد المترددين على أحد فروع البنك.

وقال البنك في بيانه إنه: “يؤسف بنك مصر الإعلان وقوع حادث اليوم، الثلاثاء الموافق 21/01/2025، في أحد فروع البنك بمحافظة الفيوم.

وقال البنك لقد قام أحد المترددين على الفرع بالاعتداء على موظفي الفرع أثناء تأديتهم مهام عملهم خلال ساعات العمل الرسمية، وتم اللجوء إلى قوات الأمن للتعامل مع الموقف.

وقد استشهد في الواقعة العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، والذي ننعيه ببالغ الحزن والأسى داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان”..

وأضاف البيان أنه حرصا على سلامة الحضور سواء المتعاملين أو الموظفين تم إخلاء الفرع على الفور، ولم يصب أي منهم بأذى، وذلك لاحتواء الموقف بشكل كامل وعاجل، حيث تعد حماية وسلامة الأرواح على رأس أولويات البنك”.

وتابع: "وتعد الواقعة بتفاصيلها خاضعة لتحقيقات النيابة العامة، ونتوجه بالشكر لأجهزة الدولة الأمنية والمدنية لاستجابتهم الفورية ونشيد بدور وزاره الداخلية في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، علما بأن بنك مصر مستمر في تقديم أعماله بصورة طبيعية".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.