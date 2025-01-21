كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 21 يناير 2025 04:15 مساءً - تهدف خدمة مكالمات الواي فاي إلى توفير اتصال سلس وعالي الجودة، في أي مكان ووفقا لآي إند مصر فإن الخدمة لاتتطلب سوى جهاز هاتف ذكي يدعم تقنية مكالمات الواي فاي، وهي متوفرة في معظم الأجهزة الحديثة، دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيقات إضافية.

طريقة تفعيل الخدمة

ويمكن للمستخدمين تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي بسهولة من إعدادات الجهاز، ليتمكن من إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية إلى أي رقم، بغض النظر عن مشغل الاتصالات، وبنفس تكلفة المكالمات العادية، دون أي أعباء إضافية.

وتتيح خدمة مكالمات الـ "واي فاي" إجراء واستقبال المكالمات الصوتية باستخدام شبكة الـ"واي فاي" المنزلية، والتي تعد حلًا مثاليًا للعملاء، حيث تضمن اتصالًا عالي الجودة في الاماكن العميقة داخل المباني.

وحول الهواتف التي تدعم خدمة مكالمات الواي فاي أوضح سامر مراد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الافراد بإي آند مصر نعمل على توسيع قائمة الأجهزة المدعومة لهذه الخدمة بشكل تدريجي، وفقًا للشركة المصنعة وموديل الهاتف وعام الإصدار، كما سنواصل تطوير هذه الخدمة لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من العملاء.

المناطق ذات الطبيعة الخاصة

وتعتمد الخدمة على تقنية متطورة تسمح بتحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي وإعادة توجيهها إلى شبكة المحمول، مما يضمن اتصالًا عالي الجودة حتى في المناطق ذات الطبيعة الخاصة.

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