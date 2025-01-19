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خبيرة مصرفية: توقعات باستمرار العجز في ميزان المدفوعات وهذه حلول الحكومة(فيديو) - أخبار كلمتك

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خبيرة مصرفية: توقعات باستمرار العجز في ميزان المدفوعات وهذه حلول الحكومة(فيديو) - أخبار كلمتك

خبيرة مصرفية: توقعات باستمرار العجز في ميزان المدفوعات وهذه حلول الحكومة(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:15 مساءً - قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية نائب رئيس بنك مصر سابقا إن هناك توقعات باستمرار العجز في ميزان المدفوعات لفترة على الرغم من جهود الدولة وذلك بسبب ارتفاع اسعار الواردات البترولية والأدوية والمحاصيل الزراعية، إلي جانب انخفاض إيرادات قناة السويس.

 

تحويلات المصريين بالخارج وعائدات السياحة

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية بيزنس أنه مع عودة تحويلات المصريين بالخارج لطبيعتها وارتفاع عائدات السياحة  وهو ما أدى إلي عدم الارتفاع الكبير في العجز بميزان المدفوعات بالموازنة".

 

حل أزمة العجز بالموازنة

ولفت: إلي أن التوسع في الطروحات الحكومية وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة يؤدي الي زيادة المصادر الدولارية ومن ثم يساهم في تقليل عجز الموازنة خلال الفترة المقبلة.

إيرادات قناة السويس

وأشارت: مع انتهاء المشكلات الجيو سياسية تعود إيرادات قناة السويس الي طبيعتها وهو ما يساهم في حل أزمة العجز بميزان المدفوعات.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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