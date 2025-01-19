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بلومبرج تكشف عن توجه المستثمرين لسوق الأسهم مع توقعات بخفض الفائدة بالبنوك المصرية - أخبار كلمتك

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بلومبرج تكشف عن توجه المستثمرين لسوق الأسهم مع توقعات بخفض الفائدة بالبنوك المصرية - أخبار كلمتك

بلومبرج تكشف عن توجه المستثمرين لسوق الأسهم مع توقعات بخفض الفائدة بالبنوك المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 19 يناير 2025 08:15 مساءً - البورصة المصرية، تتوجه استثمارات الأجانب في مصر إلى السندات وسوق الأسهم، حسب تقارير “بلومبرج” الأخيرة، وذلك بدلًا من أذون الخزانة، وسط توقعات ببدء البنك المركزي خفض الفائدة تدريجيًا من أعلى مستوياتها التاريخية هذا العام.

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مؤشرات البورصة المصرية، كلمتك 

تحول بوصلة استثمارات الأجانب إلى الأسهم والسندات

كما كشفت “ بلومبرج ”  عن  تحول بوصلة استثمارات الأجانب إلى الأسهم والسندات، منذ انتهاء آجال استحقاقات أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول لهذا العام، في 20 فبراير المقبل، وسط توقعات بخفض الفائدة بدعم "التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم بدءًا من الربع الأول 2025"، بحسب البنك المركزي المصري.

تخفيف الضغط على الدولار 

يذكر بلغ حجم معاملات سوق ما بين البنوك في مصر (الإنتربنك) لشراء وبيع الدولار، في الأسبوع الثاني من يناير الجاري، 900 مليون دولار مقارنة بأكثر من مليار دولار أسبوعيًا خلال ديسمبر الماضي، ما يبرهن على التراجع النسبي في الطلب على الدولار وسط وفرة في المعروض، بحسب 4 مصرفيين تحدثوا لـ"الشرق" مشترطين عدم نشر أسمائهم.

"الإنتربنك" هو سوق مشتركة بين البنوك بغرض توفير العملات المحلية والأجنبية ما بين المصارف العاملة بمصر. 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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