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موديز: آفاق النمو الاقتصادي في مصر ستكون أكثر قوة في 2025 - أخبار كلمتك

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موديز: آفاق النمو الاقتصادي في مصر ستكون أكثر قوة في 2025 - أخبار كلمتك

موديز: آفاق النمو الاقتصادي في مصر ستكون أكثر قوة في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:55 مساءً -  توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن تكون آفاق النمو الاقتصادي في مصر أكثر قوة خلال العام الجاري.

وأضافت الوكالة في تقريرها عن "النظرة المستقبلية لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" خلال عام 2025، أن آفاق النمو ستكون أقوى نظرا لتحسن إيرادات قناة السويس، والتي تراجعت بنحو 75 % في عام 2024، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وكالة موديز

تراجع إيرادات قناة السويس

وأوضحت "موديز" أن تراجع إيرادات قناة السويس تسبب في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي في مصر بأكثر من نقطة مئوية كاملة خلال العام الماضي.

وقالت الوكالة إن ارتفاع النمو الاقتصادي المتوقع سيتوقف على استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط من عدمه.

 

المصدر الرئيسي للمخاطر الائتمانية

 وذكر التقرير أن الأوضاع الجيوسياسية واضطراباتها لا تزال هي المصدر الرئيسي للمخاطر الائتمانية، وأشارت إلى أن النزاعات أصبحت أكثر تعقيدا من المتوقع، مما يتسبب في استمرار حالة عدم اليقين بشأن النظرة المستقبلية للجدارة الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الوكالة إن خطر التصعيد الجيوسياسي في المنطقة لا يزال قائما، مشيرة  إلى أن تصنيف مصر الائتماني لا يزال عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وقالت إن البرنامج الحالي لمصر مع صندوق النقد الدولي يظل عاملا رئيسيا في خفض مخاطر السيولة الحكومية وترسيخ الإصلاحات التي تستهدف رفع الإيرادات الضريبية والخفض العام للنفقات الرئيسية.

وأوضحت الوكالة أن مصر طالبت الصندوق بتخفيف بعض شروط البرنامج بسبب الأثر الاستثنائي للنزاع في الشرق الأوسط، والتأثير الخاص المتمثل في تراجع إيرادات قناة السويس.

ومن جهة أخرى، توقعت "موديز" أن يتوسع العجز المالي للحكومة المصرية من حوالي 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023/2024 إلى حوالي 8 % خلال العامين الماليين 2024/2025 والعام 2025/2026.

كما توقعت الوكالة أن تتراجع القدرة على تحمل الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

وأشارت إلى أن الفائدة في مصر سترتفع إلى 60 % من الإيرادات في 2025، وهو أحد أعلى المستويات لدى الجهات السيادية التي تصنفها الوكالة، بحسب التقرير.

وكانت بيانات للبنك المركزي المصري قد كشفت أن تحويلات المصريين في الخارج قد زادت إلى الضعف تقريبا، لتصل إلى 8.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 بالمقارنة مع 4.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2023، مما ساهم في تعويض تراجع عائدات قناة السويس.

وتراجعت إيرادات قناة السويس 61.2 % إلى 931.2 مليون دولار في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2024 من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها قبل عام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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