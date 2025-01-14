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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:00 مساءً - تنشر بوابة كلمتك أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيها “بيع”، 4268جنيها “شراء”. 

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3755جنيه “بيع”، 3735جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3218 جنيها “بيع”، 3201 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30040جنيه “بيع”، 29840جنيه “شراء"

 

اسعار الذهب العالمية في البورصة 

 

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة ستمنح المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2674.26 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2689.10 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو واحد في المائة الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي الدولار. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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