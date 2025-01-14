أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2025 (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 14 يناير 2025 11:00 مساءً - تنشر بوابة كلمتك أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025 بالأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيها “بيع”، 4268جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3755جنيه “بيع”، 3735جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3218 جنيها “بيع”، 3201 جنيها “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 30040جنيه “بيع”، 29840جنيه “شراء"

اسعار الذهب العالمية في البورصة

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، بدعم من حالة الضبابية المحيطة بخطط سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب وترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة ستمنح المزيد من المؤشرات حول مسار سياسة الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 2674.26 دولار للأوقية (الأونصة). كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2689.10 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو واحد في المائة الاثنين بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية التي صدرت الأسبوع الماضي الدولار. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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