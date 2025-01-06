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ارتفاع أسعار سيارات MG7 خلال شهر يناير - أخبار كلمتك

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ارتفاع أسعار سيارات MG7 خلال شهر يناير - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار سيارات MG7 خلال شهر يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 6 يناير 2025 09:05 مساءً - سيارات Mg، ارتفعت أسعار سيارات MG السيدان بالتزامن مع مطلع العام الجديد 2025، الذي شهد ارتفاع العديد من السيارات نظرا لتعثر استيراد السيارات من الخارج وارتفاع الجمارك الذي ساهم في ارتفاع أسعار السيارات خلال العام الجديد.

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية Mg، كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التي شهدتها سيارات Mg والتي بلغت نحو 65 الف جنيه.

 ونرصد في التقرير التالي اسعار فئة السيارات السيدان الكبيرة التي تعتبر قليلة الانتشار محليًا في مصر وهي:- 

 

أسعار سيارات  MG7  خلال شهر يناير

 

ويصل سعر الفئة الوحيدة نحو مليون و665 ألف جنيه بدلًا من 1.6 مليون جنيه بزيادة 65 ألف جنيه.

 

مواصفات محرك سيارات MG 7
 

حصلت سيارات ام جي علي محركات سعة 1500 سي سي تيربو بقوة اجمالية 185 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر وناقل حركة ديوال كلاتش من 7 سرعات مبلل. كما تعتمد على تعليق أمامي ماكفرسون وتعليق خلفي متعدد الوصلات. كما تعتمد على خزان وقود سعة 65 لتر.  

 
وزودت  MG 7 بالعديد من التجهيزات الخارجية التي تتضمن مصابيح ليد في الأمام والخلف مع سقف بانوراما وأبواب بدون إطارات مع اضاءة أوتوماتيكية ووحدات نهارية ليد وكشافات شبورة في الامام والخلف ومرايا كهربائية وفرامل حمراء وعجلات 19 بوصة. كما يتوفر للسيارة 5 ألوان خارجية. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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