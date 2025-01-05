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هل تطرح البنوك أوعية ادخارية جديدة بعد انتهاء شهادة الـ27%؟ خبير يوضح - أخبار كلمتك

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هل تطرح البنوك أوعية ادخارية جديدة بعد انتهاء شهادة الـ27%؟ خبير يوضح - أخبار كلمتك

هل تطرح البنوك أوعية ادخارية جديدة بعد انتهاء شهادة الـ27%؟ خبير يوضح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:20 مساءً - قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إنه مع قرب استحقاق شهادات الـ27% بنكي الأهلي ومصر، فإن البنوك تفكر في أوعية ادخارية جديدة للاحتفاظ بقيمة الشهادات الادخارية.

 

أوعية ادخارية جديدة بالبنوك

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن البنوك تفكر الأن في أوعية جديدة لعدم خروج مبلغ الشهادات الادخارية المقدر بـ700 مليار جنيه خارجها.


مبلغ الشهادات الادخارية 

وأكد: في حال خروج مبلغ الشهادات الادخارية الـ700 مليار جنيه من البنوك الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على معدلات التضخم.


 وتابع: يمكن للبنوك طرح شهادات ادخارية جديدة بنفس الفائدة أول أقل قليلا لضمان السيطرة على التضخم، ويجب أن يكون هناك تصور للتعامل مع المبالغ الكبيرة.

 

ارتفاع سعر الدولار

وأشار: لو انتهت الشهادات الإدخارية سينعكس ذلك على ارتفاع سعر الدولار لأن المواطن الذي لا يحب المخاطرة سيفضل السيولة في المنزل وإستهلاكها تدريجيا أو من خلال البحث عن الملاذات الاَمنة ومنها شراء الدولار أو الذهب أو العقار وهو ما يؤدي الي ارتفاع سعر النقد الأجنبي.


نصيحة للقطاع المصرفي 

وأختتم: ننصح الجهاز المصرفي الإبقاء على شهادات الإدخار قدر الإمكان بنفس الفائدة الـ27% أو تخفيضها قليلا.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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