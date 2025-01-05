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أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2024 - أخبار كلمتك

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أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2024 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الأحد 5 يناير 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 07:00 مساءً - أسعار العملات مقابل الجنيه المصري ، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي والبنوك المصرية في ختام حركة التعاملات مساء اليوم الأحد 5 يناير 2025، وفقا لآخر التحديثات.

وتقدم "كلمتك"، خدمة أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، والتي جاءت كالتالي  : 

اقرأ التالي: سعر الدولار في البنوك اليوم

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.63 جنيها للشراء و50.76 جنيها للبيع.

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سعر الدولار
سعر الدولار

سعر اليورو في البنك المركزي المصرى 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.18 جنيهًا للشراء، و52.33 جنيهًا للبيع.

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اليورو، كلمتك 
سعر اليورو

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وسجل  الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 63.88 جنيهًا للشراء، و63.06 جنيهًا للبيع. 

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الجنيه الاسترليني، كلمتك 
الجنيه الاسترليني 

 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

وسجل  الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 164.05 جنيهًا للشراء، و164.53  جنيهًا للبيع. 

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الدينار الكويتي، كلمتك 
الدينار الكويتي

 

سعر الدرهم الإماراتى في البنك المركزي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.78 جنيهًا للشراء، و13.82  جنيهًا للبيع.

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الدرهم الاماراتي 
الدرهم الاماراتي 

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

 وسجل اليوان الصيني في  البنك المركزي المصري نحو 6.91 جنيهات للشراء، و6.93 جنيهات للبيع.

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اليوان الصيني، كلمتك 
اليوان الصيني

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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