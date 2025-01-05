القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

القادم أصعب، الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية مقلقة اليوم وتحذر من طقس الغد حتى الإثنين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:36 - تطور جديد.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

رد حاسم وإجراء متوقع من بنما على تهديدات ترامب بإعادة السيادة على القناة - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

هل توجد فوائد على الحساب الجاري في البنك الأهلي؟ - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد - أخبار كلمتك

شعبة الذهب تتوقع وصول الجرام عيار21 لـ4000 جنيه في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 06:25 مساءً - اسعار الذهب، كشف نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، توقعاته لأسعار المشغولات والمعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع تدريجي في اسعار الذهب 

وقال "نجيب" خلال تصريحات تليفزيونية: إنه من المتوقع حدوث صعود تدريجي في أسعار الذهب خلال الشهر الجاري بالتزامن مع موسم الأعياد.

 

الاتجاه نحو شراء الذهب


وأوضح: أن تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي من شأنه جعل المستثمرين يتجهون للاستثمار في الذهب باعتباره ملاذا اَمنا وقابلا للزيادة باستمرار وتحقيق أرباح.

 

ارتفاع كبير في اسعار الذهب

وأكد نادي نجيب، أنه من المتوقع وصول سعر جرام الذهب عيار21 الي 4000 جنيها خلال شهر.

الجنيه الذهب يلامس هذا السعر بمستهل التعاملات المسائية في الصاغة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 5 يناير 2025

وأشار إلى أن  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم سجل 3755 جنيه للجرام أما عيار 24 فسجل 4291 جنيها، أما عيار 18 سجل الجرام 3218 جنيه، أما بالنسبة للأوقية فسجلت 2640 دولار.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

طن الذرة يتراجع 100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق