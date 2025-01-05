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مؤشرات البورصة تتلون بالأخضر، 93 ألف عملية تداول بختام التعاملات - أخبار كلمتك

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مؤشرات البورصة تتلون بالأخضر، 93 ألف عملية تداول بختام التعاملات - أخبار كلمتك

مؤشرات البورصة تتلون بالأخضر، 93 ألف عملية تداول بختام التعاملات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 04:20 مساءً - البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات بداية الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 2.221 تريليون جنيه، باجمالى عدد عمليات بلغت نحو 93 ألف عملية.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 30183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 37420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13270 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 8397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 11546 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 3178 نقطة. 

اقرا التالى: البورصة المصرية , استقبال 2025 بمكاسب سوقية تبلغ 14 مليار جنيه.. قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة..مؤشر الشريعة الإسلامية يتلون بالأخضر عند هذا المستوى

 

البورصة المصرية - كلمتك 

 

ماذا يحدث بمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 ؟

 

تستأنف القوة الشرائية ظهورها الأمر الذي دفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في أن يشهد إرتدادًا آخرًا على المدى القريب "الأجل القصير جدًا" والذي أدى إلى إغلاق المؤشر تعاملاته عند مستوى الـ 8,283 نقطة. 

وفي الوقت الراهن، لايزال المؤشر عرضة لأن يشهد المزيد من الإرتداد ليعاود إختبار منطقة المقاومة الأولى والكامنة حول الـ 8,400 نقطة وذلك في حالة حفاظ القوة الشرائية على تقدمها خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، والجدير بالذكر إنه في حالة حدوث أي اختراق أعلى من منطقة المقاومة سابقة الذكر سيمهد ذلك الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقة المقاومة الرئيسية والكامنة عند الـ 8,650 نقطة مرة أخرى.

علاوة على ذلك، تظل منطقة المقاومة الأخيرة أيضًا هي النقطة الحاسمة استمرار الاتجاه الصاعد على الأجل القصير، ومما سبق، نوصي المستثمرين بمراقبة تحركات السوق عن كتب عند إختبار منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 8,400 نقطة لمعرفة ما إذا كانت القوة الشرائية ستنجح في إختراق تلك المنطقة الرئيسية أم لا علاوة على ذلك، فإن تأكيد الإختراق سيولد إشارة بالمتاجرة على الأجل القصير حيث ننصح المستثمرين بفتح مراكز مضاربية على المدى القريب الأجل القصير جدًا مع وضع حد الإيقاف الوقائي بشكل صارم أدنى من منطقة الدعم الرئيسية. 

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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