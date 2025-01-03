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أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار - أخبار كلمتك

أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 07:09 مساءً - أسعار الذهب اليوم، اقتربت أسعار  الذهب، اليوم الجمعة، من الوصول لأعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع مدعومة بانخفاض الدولار وعمليات شراء المعدن الأصفر، وذلك في الوقت الذي ينصب فيه التركيز على بيانات اقتصادية أمريكية، والتغييرات في أسعار الفائدة نتيجة السياسات التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

تحركات أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة

وعن أبرز تحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة؛ خلال تعاملات اليوم الجمعة، فجاءت كالآتي:

استقر  سعر  الذهب في المعاملات الفورية عند 2658.11 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر الماضي.

 

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اسعار الذهب اليوم

1.5 % ارتفاعًا في سعر الذهب منذ بداية الأسبوع

يشار إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا يقدر بـ 1.5% منذ بداية الأسبوع.

فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2672.20 دولار للأونصة.

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اسعار الذهب اليوم

انخفاض مؤشر الدولار خلال التعاملات 

وعلى صعيد آخر؛ سجل مؤشر الدولار انخفاضًا 0.3 % عن أعلى مستوى له في أكثر من عامين الذي سجله في الجلسة الماضية؛ مما يجعل أسعار الذهب المقوم بالعملة الأميركية معقولة إلى حد ما بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب ارتفعت مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن

وقال هان تان كبير محللي السوق في مؤسسة "إكسينيتي جروب" وفقًا لـ «سكاي نيوز بيزنس»: "ارتفعت أسعار الذهب في بداية العام بدعم من الطلب على الملاذ الآمن، بينما تكافح الأسهم التي تنطوي على خطورة أكبر للحفاظ على مكاسبها الوليدة".

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أسعار الذهب اليوم

توقعات بأن تصب سياسات ترامب في مصلحة الذهب

وأضاف: "تدرك الأسواق أن سياسات ترامب تنطوي على خطر زيادة التضخم في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يصب ذلك في مصلحة الذهب ما دام المعدن النفيس يلعب دور التحوط من التضخم في الأسواق".

أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض سعر الفائدة

يشار إلى أن الذهب، الذي يعتبر وسيلة تحوط في حالات عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، يرتفع مع انخفاض أسعار الفائدة.

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اسعار الفضة اليوم

ارتفاع أسعار الفضة في المعاملات الفورية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 29.75 دولار للأونصة.

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أسعار الفضة اليوم

 وصعد البلاتين 0.8% إلى 930.09 دولار، وزاد البلاديوم 1.2 % إلى 922.58 دولار.

كما يتجه البلاتين والبلاديوم لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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اسعار الذهب اليوم

 المستثمرون يترقبون صدور مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع المقبل

فيما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع المقبل، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لاستيضاح مسار السياسة النقدية.

توقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025

ويتوقع المجلس خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025 بسبب ارتفاع التضخم، وذلك بعد أن خفض الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات على التوالي في عام 2024.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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