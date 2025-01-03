بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

بشير التابعي: لو الأهلي خسر من شباب بلوزداد القيامة هتقوم - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

عدوان إسرائيلي يستهدف معامل الدفاع ومركز البحوث العلمية بريف حلب (فيديو) - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

ظهرت وهي تجهش بالبكاء.. صحفية تروي تفاصيل دامية لمقتل والدها على يد جاره امام اعينها - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

حزب حماة الوطن ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

الردة ترتفع 300 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية في يناير على منصة يانجو بلاي - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 03 - 01 - 2025 - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، الكشف عن رجل مباراة إنتر ميلان ضد أتالانتا - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

السوبر الإيطالي، نجم إنتر ميلان يسير على خطى فان باستن - أخبار كلمتك

صدور قرار حكومي بمنع هؤلاء من العمل في عدن - أخبار كلمتك

صدور قرار حكومي بمنع هؤلاء من العمل في عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

موعد صرف عائد حساب التوفير سنويا في البنك الأهلي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موعد صرف عائد حساب التوفير سنويا في البنك الأهلي - أخبار كلمتك

موعد صرف عائد حساب التوفير سنويا في البنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 12:10 صباحاً - يبحث عملاء  البنك الأهلي المصري عن موعد صرف عائد حساب التوفير. 

وأوضح مسئولو البنك الأهلي أن صرف عائد حساب التوفير السنوي يستحق في بداية شهر يناير من كل عام.

وتشمل قائمة الشروط التي قررها البنك الاهلي المصري لإتمام عملية التمويل ما يلي:

شروط فتح الحساب

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للأجانب (بعد الاطلاع على الأصل من قبل موظف البنك) تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي للقصر (وقرار الوصاية إذا وجد).

ويتميز حساب التوفير في البنك الأهلي المصري بعدد من الخصائص التي نوجزها فيما يلي:

العائد الشهري في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.80%

العائد الربع سنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.85%

العائد نصف سنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي يصل إلى 8.90%

العائد السنوي في حساب التوفير من البنك الأهلي 9%.

وتشمل قائمة خصائص حساب التوفير في البنك الأهلي ما يلي:

يمكن فتح حساب مشترك (باسم أكثر من شخص)، إجراء تحويلات عليه من وإلى الخارج، مرونة في صرف العائد الحساب بالعملات الأجنبية يعطى أعلى عائد متاح يضاف سنويًّا للرصيد.
من لهم حق فتح الحساب:

مصري، أجنبي، قاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة).

الأوراق المطلوبة

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر

شهادة الميلاد للقصر

مميزات أخرى في حساب التوفير 

مرونة في صرف العائد.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت

حساب مشترك.

بطاقة خصم مباشر للسحب والشراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق