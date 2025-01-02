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الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

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الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

الرقابة على الصادرات: استقبال 4671 متدربًا خلال عام 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:30 مساءً -  كشفت  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن مركز تدريب الهيئة استقبل عدد 4671 متدربًا خلال عام 2024. 

 وقالت الرقابة على الصادرات/ إن من أهم البرامج التدريبية مزاولة التصدير، ومزاولة الاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو.

 التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين

 وتحرص الهيئة على التواصل الدائم مع مجتمع المصدرين والمستوردين لاطلاعهم على أحدث الخدمات التي تقدمها بهدف التيسير على مجتمع رجال الأعمال، وبما يسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجي.

 منظومة متكاملة من المعامل الكيماوية والبترولية المعتمدة محليا ودوليا

وتمتلك  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، منظومة متكاملة من المعامل الكيماوية والبترولية المعتمدة محليا ودوليا، صرح بذلك  المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة.

كما  تمتلك  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حتى الآن أكثر من 1500 اختبار معتمد محليا ودوليا، كما تسعى  الهيئة فى خطتها لهذا العام أن تصل الاختبارات المعتمدة بمعامل الهيئة إلى 2000 اختبار معتمد كما تعتمد الهيئة على كوادر فنية بشرية من الفاحصين على أعلى مستوى بجميع أنحاء الجمهورية.

إصدار شهادات البيع الحر Free Sale 

وتمثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات محور رئيسي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية وتحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية في تنمية الصادرات في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

وتعد الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي الجهة الحكومية المنوطة بإصدار شهادات البيع الحر Free Sale والتي تثبت ان المنتج المراد تصديره للخارج يتم بيعه وتداوله في السوق المصري.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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