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50 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات هيونداي توسان 2025 - أخبار كلمتك

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50 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات هيونداي توسان 2025 - أخبار كلمتك

50 ألف جنيه زيادة في أسعار سيارات هيونداي توسان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:50 مساءً - سيارات هيونداي 2025، ارتفعت أسعار سيارات هيونداى بالسوق المحلية بالتزامن مع أولى أيام العام الجديد 2025، وشملت الزيادة سيارات هيونداى توسان NX4، التى بلغت قيمة زيادتها ما يقرب من 50.000 جنيه فى السوق المصرية.

وأخطر الوكيل المحلي كافة الموزعين والتجار بالزيادة الجديدة التى لحقت أسعار السيارات خلال شهر يناير الجارى للعام الجديد 2025, متأثرة بالتغيرات الطارئ على أسعار العملة ووقف الاستيراد الذي يعرقل عملية دخول السيارات للسوق المصرى، وترتب عليها زيادة أسعار السيارات، التى نرصدها فى التقرير التالى بعد زيادتها التي تراوحت ما بين 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه وهى:-

أسعار هيونداي توسان 2025 بعد الزيادة 

يصل سعر الفئة REDLINE ما يقرب من 2 مليون جنيه

يصل سعر الفئة NIGHT نحو 2 مليون و230 ألف جنيه

يصل سعر الفئة BLACK DIAMOND نحو 2 مليون و400 ألف جنيه

يصل سعر الفئة NLINE (AWD) نحو  2 مليون و575 ألف جنيه

زودت سيارات  هيونداي توسان NX4 FL   بمحرك 4 سلندر سعته 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI، يولد قوة تصل إلى 180 حصان عند 5,500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن/متر بين 1,500 و4,500 دورة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/لتر.

أنظمة وسلامة سيارات هيونداي توسان NX4 FL  

 تتميز السيارة هيونداى توسان NX4 FL بأعلى معايير الأمان منها، 6 وسائد هوائية أمامية جانبية وستائرية، ومكابح مضادة للانغلاق ونظام الاتزان الالكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وبرنامج التوازن عند المنحدرات ونظام المساعدة في ثبات المقطورة، ومكابح يد الكترونية، وتعليق تلقائي لمكابح اليد الالكترونية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية وجهاز تحذير المسافة الجانبية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية رؤية 360 لمحيط السيارة.

حصلت السيارة على العديد من  التجهيزات الداخلية، شملت تكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجات الحرارة، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، ومقاعد خلفية قابلة للطي من الشنطة، وفرش قماش أو جلد للمقاعد الداخلية حسب تفضيل العملاء، وأعتاب داخلية كروم، ووحدة التحكم العلوية بإضاءة (LED)، وتعديل كرسي السائق كهربائيا، وتحكم كهربائي في كرسي الراكب الامامي، وخاصية الذاكرة بكرسي السائق، وتبريد للمقاعد الأمامية، عن طريق السائق وأخيرًا ستائر جانبية خلفية.

وتحتوي السيارة نظام إضاءة متكامل ليد بما في ذلك إضاءة أمامية خلال النهار LED وإضاءة إرشادية LED وإشارات جانبية بالمرايات LED، وفوانيس LED خلفية وإضاءة داخلية امبيانت (64) لونا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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