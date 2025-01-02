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نيسان تتصدر قوائم مبيعات السيارات الملاكي محليا خلال 11 شهرا من 2024 - أخبار كلمتك

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نيسان تتصدر قوائم مبيعات السيارات الملاكي محليا خلال 11 شهرا من 2024 - أخبار كلمتك

نيسان تتصدر قوائم مبيعات السيارات الملاكي محليا خلال 11 شهرا من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 08:35 مساءً - مبيعات السيارات، استعرض تقرير مجلس معلومات الاميك، إجمالى مبيعات السيارات، خلال أول 11 أشهر من العام الماضى 2024، بعد تصدر سيارات  نيسان على الحصة الاعلى مبيعا فى السوق المصرى، وبلغت نحو  14.9% اى ما يعادل بيع مايقرب من 13.300 ألف سيارة.

مبيعات السيارات خلال أول 11 أشهر من العام الماضى 2024

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات الاميك، إجمالى مبيعات السيارات الصينية شيرى خلال أول 11 أشهر من العام الماضى 2024، وبلغت نحو 13.7% اى مايعادل  12.200 ألف سيارة، مما يجعلها تحتل المركز الثانى، بينما كانت سيارات شيفرولية فى المركز الثالث بعد بيع مايقر من 11 الف سيارة أي مايعادل 12.3 % من الحصة السوقية فى السوق المصرى.

 

ترتيب مبيعات السيارات فى السوق المحلى 

وتابع تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك، أن المركز الرابع كان  من صالح سيارات هيونداي، بحصو سوقية تصل نحو  11.7% اى مايعادل بيع 10.400 ألف سيارة، ثم المركز الخامس كان لصالح سيارات  تويوتا، بعد بيع مايقرب 8.800 الف سيارة، بحصة سوقية تصل نحو  9.9% سيارة، وفى المركز السادس كان لصالح سيارات إم جي، بعد استحوذها على حصه سوقية تصل نحو  9.9% بإجمالى أي مايعادل بيع 6.100 ألف سيارة.

وأشار تقرير مجلس معلومات السيارات، الاميك، إلى أن المركز السابع كان لصالح سيارات بي واي دي، بحصة سوقية تصل نحو  4.9% اى مايعادل بيع مايقرب 4.300 ألف سيارة، وفى المركز الثامن سيارات كيا بحصة سوقية تصل نحو  3.5% اى ما يعادل 3.100 ألف سيارة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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