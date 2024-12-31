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تشكيل لجنة لتيسير أعمال شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف - أخبار كلمتك

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تشكيل لجنة لتيسير أعمال شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف - أخبار كلمتك

تشكيل لجنة لتيسير أعمال شعبة المواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:31 مساءً - أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بشأن تشكيل لجنة لتيسير أعمال الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد، برئاسة محمد أنور مصلح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الغربية. 

وأصدر الوكيل القرار  رقم 46  بتاريخ 31 / 12 /2024، بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، وتعديلاته.

وفي ضوء اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 وتعديلاتها، وعلى لائحة النظام الأساسي للشعب التجارية النوعية العامة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 205 لسنة 2002. 

أعضاء لجنة تيسير أعمال الشعبة العامة للمواد الغذائية والبقالة التموينية بالاتحاد

وتضم اللجنة في عضويتها كل من مجدي طه جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، عمرو أحمد حامد رئيس الشعبة النوعية للبقالة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أيمن سعيد عبد الغفار عطا الله، رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسكندرية.

وبعضوية كل من هشام أمين محمود على الدجوى، رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة الجيزة، السيد البرعى عبد اللاه عبد الرحمن، رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة البحيرة، مصطفى الشحات مصطفى راضى، رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة الدقهلية، ومحمد يعقوب حجازى رئيس الشعبة النوعية للبقالة بالغرفة التجارية المصرية بمحافظة بني سويف. 

اللجنة تستمر في اختصاصاتها لحين عقد انتخابات الشعبة 

ووفقًا لقرار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تستمر اللجنة في مباشرة اختصاصات الشعبة النوعية العامة للبقالة لحين عقد انتخابات الشعبة وانتخاب مجلس إدارة جديد.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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