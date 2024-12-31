ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد، وهذه قائمة الأسعار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 04:00 مساءً - كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع أسعار نسكافيه لبعض الأصناف، بداية من غدًا الأربعاء 1 يناير 2025.

جنيهان ارتفاعًا في سعر نسكافيه

وبمقارنة أسعار نسكافيه بالسابقة، يتضح أن الشركة رفعت سعر الأظرف (الكيس صغير الحجم) ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين.

أسعار نسكافيه الجديدة بعد الزيادة في الأسواق

وعن أسعار نسكافيه بعد الزيادة (سعر البيع المقترح) للمستهلك، فهي كالتالي:

بلغ سعر نسكافيه سينت ستيك شوكولاتة 12 (24 × 18 جم) EO نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جين ستيك كراميل 12/24 × 180 جم نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه 3 في 1 فانيليا 12 نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه بي ستيك بالحليب ( 24/12 × 200) نحو 9 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد (12×21جم) نحو 10 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد دان نحو 145 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد دارك نحو 493 جنيهًا للمستهلك.

أسعار نسكافيه في يناير 2025

بلغ سعر نسكافيه جولد إسبرسو برطمان 6 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه جولد ديسيف نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه جولد اورج سيمب جارايت 12 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كلاسيك داون برطمان 12×47.5 جرام نحو 33 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافية كلاسيك عبوة نحو 162.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كلاسيك - علبة 6 × 190 جم نحو 306.6 جنيه.

بلغ سعر نسكافيه لاتيه جاهز للشرب 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر نسكافيه ريو موكا 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كابتشينو جاهز للشرب 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.

زيادة 10 جنيهات في سعر نسكافيه جولد في أكتوبر الماضي

يشار إلى أن نسكافيه ارتفعت أسعاره في أكتوبر 2024، بزبادة تصل لـ 10 جنيهات مقارنة بسعرها السابق للمستهلك، وذلك وفقًا لتصريحات «المنوفي» وقتها.

أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد زيادة بعض الأصناف

وجاءت أسعار نسكافيه وكوفي ميت بعد زيادة بعض الأصناف في أكتوبر الماضي، كالآتي:

بلغ سعر كوفي ميت 170 جرامًا نحو 72.6 جنيه للعبوة الواحدة و1575 جنيهًا سعر الكرتونة 24 عبوة بعد الضريبة.

بلغ سعر كوفي ميت 400 جرام نحو 143.6 جنيه للعبوة الواحدة و1996 جنيهًا سعر الكرتونة 15 عبوة بعد الضريبة.

بلغ سعر نسكافيه جولد دارك 47.5 جرامًا نحو 132 جنيهًا للعبوة الواحدة و1483.7 جنيهًا سعر الكرتونة 12 عبوة بعد الضريبة.

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