خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

بقانون يحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية، الكونجرس الأمريكى يحتفل بتأسيس لوبي "يهودا والسامرة" لدعم إسرائيل - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 2- 1- 2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

“الحريفة 2” ضمن أعلى 5 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

نجمة مسرح مصر تحتفل بزفافها، وأشرف عبد الغفور أبرز الحضور - أخبار كلمتك

وزارة السياحة تعلن حصيلة استرداد الآثار المهربة بالخارج خلال 2024 - أخبار كلمتك

وزارة السياحة تعلن حصيلة استرداد الآثار المهربة بالخارج خلال 2024 - أخبار كلمتك

«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح - أخبار كلمتك

«السجيني»: هناك مشكلة بشأن قيود الارتفاع للمباني بقانون التصالح - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

«حماة الوطن» ينظم جلسة نقاشية حول مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:06 - «البترول» تنفي تأجيل إنتاج الغاز من حقل ظهر - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

زخة شهب الرباعيات تزين ليلة الغد - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف مال واقتصاد

سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، فى البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي

اسعارالدولار
اسعارالدولار

سعر الدولار اليوم

 وترصد “كلمتك” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.79 جنيهًا للشراء و50.89 جنيهًا للبيع.

 

اقرأ التالي: بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار 
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر  حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي حوالي 50.78 جنيهًا للشراء و50.88 جنيهًا للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

الدولار 
سعر الدولار 

الدولار الأمريكي العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية عالميًّا

الدولار الأمريكي يعد العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل "العملة الخضراء" في غيرها مكانة شعبية وفق ما يعرف بـ de facto currency. 

اقرأ التالي: ارتفاع كبير في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم 

 

bead984b2e.jpg

الدولار الأمريكي العملة الرسمية في الولايات المتحدة

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وصدر بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر، كما يتولى نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الذهب يستهل 2025 بأداء إيجابي وقفزة مفاجأة في أسعار المعادن النفيسة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق