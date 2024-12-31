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شعبة المواد الغذائية: دومتي ترفع أسعار الجبن مرتين في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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شعبة المواد الغذائية: دومتي ترفع أسعار الجبن مرتين في هذا الموعد - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية: دومتي ترفع أسعار الجبن مرتين في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:11 مساءً - أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تغير شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي أسعارها مرتين خلال يناير 2025.

 

دومتي ترسل قائمتين للأسعار الجديدة لمنتجاتها في يناير

وقال «المنوفي» إنه على غير المعتاد فإن الشركة قررت إرسال قائمتين لأسعار منتجاتها في شهر واحد، إذ وفقًا لقرار الشركة المرسل للتجار والذي حصلت «كلمتك» على نسخة منه؛ فإن دومتي قررت رفع سعر الجبن مرتين في 1 و18 يناير 2025.

 

20 جنيها زيادة في أسعار جبنة دومتي في يناير المقبل

وبمقارنة أسعار جبنة دومتي الجديدة التي ستطبق في يناير المقبل بسعرها السابق؛ فإن الشركة قررت رفع سعر الجبن من جنيهين إلى 20 جنيها في بعض الأصناف.

 

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سعر الجبنة دومتي في 1 يناير 2025

 أسعار جينة دومتي بعد الزيادة في 1 يناير 2025

وعن أسعار جينة دومتي بعد الزيادة في  1 يناير 2025، سعر الكرتونة لمحلات التجزئة، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن كيلو نحو 830 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 250 جرامًا نحو 375 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 500 جرام نحو 375 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 125 جرامًا نحو 390 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا نحو 315 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة. 

 

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سعر الجبنة دومتي في 18 يناير 2025

 أسعار جينة دومتي بعد الزيادة في 18 يناير 2025

وعن أسعار جينة دومتي بعد الزيادة في 18 يناير 2025، سعر الكرتونة لمحلات التجزئة، فجاءت كالأتي:

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن كيلو نحو 850 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 250 جرامًا نحو 385 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 500 جرام نحو 400 جنيه في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 125 جرامًا نحو 400 جنيه في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا نحو 320 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة. 

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سعر الجبنة دومتي بعد تطبيق الزيادة في نوفمبر الماضي

 

تطبيق الزيادة في سعر دومتي في نوفمبر الماضي

يشار إلى أن شركة  الصناعات الغذائية العربية «دومتي» رفعت أسعار منتجاتها في نوفمبر الماضي، معللة السبب في رفع أسعار منتجاتها يرجع إلى زيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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