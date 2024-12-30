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السن المسموح به للاشتراك في تطبيق القاهرة كاش - أخبار كلمتك

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السن المسموح به للاشتراك في تطبيق القاهرة كاش - أخبار كلمتك

السن المسموح به للاشتراك في تطبيق القاهرة كاش - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 08:26 مساءً - يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن السن المحدد للعميل للاشتراك في محفظة القاهرة كاش.

وأوضح مسؤولو بنك القاهرة أنه بالفعل لابد أن يكون العميل المستفيد من خدمة تطبيق محفظة القاهرة كاش عمره لا يقل عن 16 عاما

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر تطبيق القاهرة كاش للعملاء، ما يلي:

1- إرسال الأموال "من شخص لآخر" داخل مصر.

2- دفع جميع أنواع الفواتير (مثل المنفعة، الجوال، ADSL، إلخ).

3- إعادة شحن حسابات المحمول المدفوعة مسبقًا.

4- دفع مشترياتك من التجار المختارين.

5- إجراء عمليات شراء من خلال VCN (رقم البطاقة الافتراضية للمدفوعات عبر الإنترنت).

 

شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

 

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

 

الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

 

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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