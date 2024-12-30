نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وتيم إف سي بدور الـ 23 بكأس مصر - أخبار كلمتك

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وتيم إف سي بدور الـ 23 بكأس مصر - أخبار كلمتك

الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة - أخبار كلمتك

الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة - أخبار كلمتك

تكريم اسم المخرج الراحل عاطف أبو شهبة بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

تكريم اسم المخرج الراحل عاطف أبو شهبة بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

رفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات - أخبار كلمتك

رفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بمنظومة المدفوعات اللحظية وإنستا باي 3 أشهر - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بمنظومة المدفوعات اللحظية وإنستا باي 3 أشهر - أخبار كلمتك

مد إعفاء الأفراد من رسوم التحويلات بمنظومة المدفوعات اللحظية وإنستا باي 3 أشهر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 02:40 مساءً - أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري مجموعة من القرارات تتضمن مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.


وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي. 


جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.


وقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الإحصاء: 5.24% ارتفاعًا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق