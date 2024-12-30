نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

نجم شارموفرز لـ كلمتك: انتظروا الألبوم الجديد للفريق (فيديو) - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

تنفيذ 22 ألف زيارة منزلية لتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي 2024 - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

وصل اسعار القات الى رقم تاريخي في عدن - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

على 3 أقساط.. طرق سداد مصروفات المدارس المصرية اليابانية 2025 - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

عمرو الليثي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد - أخبار كلمتك

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وتيم إف سي بدور الـ 23 بكأس مصر - أخبار كلمتك

تأجيل مباراة الاتحاد السكندري وتيم إف سي بدور الـ 23 بكأس مصر - أخبار كلمتك

الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة - أخبار كلمتك

الأقصر للسينما الإفريقية يطلق ملتقى مستقبل المهرجانات السينمائية في عصر الرقمنة - أخبار كلمتك

تكريم اسم المخرج الراحل عاطف أبو شهبة بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

تكريم اسم المخرج الراحل عاطف أبو شهبة بالقومي لثقافة الطفل (صور) - أخبار كلمتك

رفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات - أخبار كلمتك

رفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة في 3 محافظات - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

البورصة إجازة رسمية في الأول من يناير 2025 بمناسبة انتهاء السنة المالية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
البورصة إجازة رسمية في الأول من يناير 2025 بمناسبة انتهاء السنة المالية - أخبار كلمتك

البورصة إجازة رسمية في الأول من يناير 2025 بمناسبة انتهاء السنة المالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:40 مساءً -  قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأربعاء الموافق 01 يناير 2025 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية، ويستأنف العمل بالبورصة يوم الخميس الموافق 02 يناير 2025.

تداولات البورصة اليوم 

 تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بمرور 90 دقيقة من بدء تداولات اليوم الإثنين.

المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" 

وصعد  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% عند مستوى 29603 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 36559 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.05% عند مستوى 13003 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% عند مستوى 8171 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% عند مستوى 11192 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 3057 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت  مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الأحد 29 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو  2.165 تريليون جنيه، لتخسر نحو 22 مليار جنيه. 

المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 36585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% عند مستوى 13009 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8163 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 3067 نقطة.

تداولات الأسبوع الماضي 

فقدت البورصة المصرية حوالي 43.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2.187 تريليون جنيه، بنسبة هبوط بلغت 1.9%.

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.187 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% عند مستوى 29957 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% عند مستوى 36976 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16% عند مستوى 13176 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% عند مستوى 8211 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11201 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% عند مستوى 3077 نقطة.

تداولات الأربعاء 

 واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 30005 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 36995 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8210 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3080 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

البلدي يتراجع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق