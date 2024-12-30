موعد إغلاق تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد إغلاق تلقي طلبات الاشتراك في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار القمح والدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار القمح والدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

بعد مصرع 179 شخصا، رئيس كوريا الجنوبية يأمر بفحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات - أخبار كلمتك

بعد مصرع 179 شخصا، رئيس كوريا الجنوبية يأمر بفحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: الزمالك سينافس بقوة على لقب الدوري - أخبار كلمتك

نجم الأهلي السابق: الزمالك سينافس بقوة على لقب الدوري - أخبار كلمتك

السودان يعلن رفضه لتقرير دولي يتحدث عن انتشار المجاعة - أخبار كلمتك

السودان يعلن رفضه لتقرير دولي يتحدث عن انتشار المجاعة - أخبار كلمتك

موسكو تتوعد بالرد على حجب وسائل إعلام روسية في دول أوروبية - أخبار كلمتك

موسكو تتوعد بالرد على حجب وسائل إعلام روسية في دول أوروبية - أخبار كلمتك

انخفاض البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق - أخبار كلمتك

محققون يطالبون باعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول - أخبار كلمتك

محققون يطالبون باعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول - أخبار كلمتك

نجم الزمالك السابق: تجديد زيزو بمقابل مادي كبير سيسبب نفس أزمة صلاح - أخبار كلمتك

نجم الزمالك السابق: تجديد زيزو بمقابل مادي كبير سيسبب نفس أزمة صلاح - أخبار كلمتك

إبراهيم فايق: إقالة ميكالي خلال ساعات وهذا المدرب بديلا له - أخبار كلمتك

إبراهيم فايق: إقالة ميكالي خلال ساعات وهذا المدرب بديلا له - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

ارتفاع أسعار القمح والدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ارتفاع أسعار القمح والدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار القمح والدقيق في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:30 صباحاً - ارتفاع أسعار القمح والدقيق في الأسواق، سجل سعر القمح المستورد ارتفاعًا جديدًا في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات في أسعار القمح المستورد ما بين 200 و400 جنيهًا في الطن، كما ارتفع سعر طن الدقيق نحو 100 جنيه.

 

815.webp

 

 

كلمتك تستعرض أسعار القمح والدقيق في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أحدث أسعار القمح المستورد، سعر طن الدقيق، في الأسواق، فضلًا عن سعر القمح المحلي والدقيق المعبأ؛ وذلك خلال السطور الآتية:

 

 

816.webp

 

ارتفاع أسعار القمح المستورد في الأسواق

البداية مع سعر القمح المستورد في الأسواق، التي جاءت أسعاره كالآتي:

 

 

  1. بلغ سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 13 ألف جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.
  2. سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 13200 جنيهًا للطن، بارتفاع 300 جنيهًا عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر قمح روسي 12.5% نحو 13400 جنيهًا للطن، بارتفاع 400 جنيه عن سعره السابق.

 

1bb1c94215.jpg

ارتفاع سعر الدقيق في الأسواق

وفيما يخص أسعار الدقيق في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  • بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 15200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.
  • سجل سعر دقيق مستخرج 27 نحو 15400 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

 

1293010301.jpg

 

 

 أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن القمح المحلي نحو 13606.2 جنيه، بارتفاع قدره 1156 جنيها، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 7 آلاف جنيه إلى 16 ألف جنيه للطن.

 

9b13dfac47.jpg

 

 

أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار القمح المحلي  في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو القمح المحلي نحو 24 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار القمح المحلي من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا للكيلو.

 

 

ffe1d1445c.jpg

 

أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن أسعار الدقيق المعبأ في سوق التجزئة وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 25.6 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 جنيهًا إلى 35 جنيهًا للكيلو.

 

0cb05a682b.jpg

 

أسعار القمح في البورصات العالمية

وعن أسعار القمح في البورصات العالمية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 226.88 دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح أبيض لين فرنسي فوري نحو 236.74  دولار للطن، بلغ متوسط سعر قمح شنغهاي فوري نحو 346.76  دولار للطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق