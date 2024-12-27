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7 مزايا يقدمها قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

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7 مزايا يقدمها قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

7 مزايا يقدمها قرض الأوعية الادخارية في البنك الزراعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 27 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً -  يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن مزايا قروض الأوعية الادخارية التي يقدمها البنك.

وتشمل قائمة مزايا القروض من خلال الأوعية الادخارية  في البنك الزراعي مايلي:

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي 

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

 ويتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2024 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية  في 2024 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

 

وتصل مدة التمويل في قرض البنك الزراعي بضمان الأوعية الادخارية بحد أقصى 10 سنوات بشرط تجديد الوعاء الادخاري حتى نهاية مدة التمويل.

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية 

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

ارتفاع تكاليف الإنتاج 

ونظرًا لارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات يقوم البنك الزراعي  بمراجعة الفئات التسليفية أولًا بأول لتتناسب مع زيادة تكاليف الإنتاج ومؤخرًا قام البنك بزيادة الفئات التسليفية للمحاصيل بنسب تتراوح بين 25 % و70 % من التكلفة الإنتاجية للمحصول.

وتتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ويستهدف البنك الزراعي صغار المزارعين.

خصائص قرض البنك الزراعي للفلاحين

سعر العائد في قرض البنك الزراعي 

5% للمحاصيل المدعمة

سعر الإقراض من البنك المركزي + 5% للمحاصيل الغير مدعمة

 

مميزات قرض البنك الزراعي 

تغطية تكاليف الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية

يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعاتها.

يتم تمويل المحاصيل المحملة على زراعات أساسية وكذلك البساتين الغير مثمرة بواقع 25 % من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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