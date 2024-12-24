خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - الدولار وسعر الفائدة، قال الدكتور عبد المنعم، السيد الخبير الاقتصادي، إن هناك اتجاها لتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل.

توقعات سعر الفائدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل يأتي بهدف الحفاظ على معدل التضخم، وتقليل السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي، ومنع الدولرة في ظل التزام الدولة باستحقاقات دولارية الفترة المقبلة.

ارتفاع سعر الدولار

وعن سبب ارتفاع سعر الدولار، أوضح أن تجاوز الدولار حاجز الـ51 جنيها يرجع إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل الجنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وزيادة حجم الإيرادات من الصين.

قبل اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل.. توقعات بخفض سعر الفائدة.. وهذه تأثيرات القرار على عملاء البنوك تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024



استحقاقات أذون الخزانة

ولفت إلى أن هناك استحقاقات للأجانب في أذون الخزانة يتم دفعها من قبل القطاع المصرفي بنهاية العام الجاري وبالتالي هناك طلب كبير على الدولار.

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