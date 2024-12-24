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خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

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خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - الدولار وسعر الفائدة، قال الدكتور عبد المنعم، السيد الخبير الاقتصادي، إن هناك اتجاها لتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل.

توقعات سعر الفائدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: اتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه المقبل يأتي بهدف الحفاظ على معدل التضخم، وتقليل السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي، ومنع الدولرة في ظل التزام الدولة باستحقاقات دولارية الفترة المقبلة.

ارتفاع سعر الدولار

وعن سبب ارتفاع سعر الدولار، أوضح أن تجاوز الدولار حاجز الـ51 جنيها يرجع إلى زيادة الطلب على الدولار مقابل الجنيه خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وزيادة حجم الإيرادات من الصين.

 

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استحقاقات أذون الخزانة

ولفت إلى أن هناك استحقاقات للأجانب في أذون الخزانة يتم دفعها من قبل القطاع المصرفي بنهاية العام الجاري وبالتالي هناك طلب كبير على الدولار.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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