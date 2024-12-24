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تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

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تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:45 صباحاً - تباينت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع. 

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% عند مستوى 30128 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% عند مستوى 37100 نقطة، وصعد   مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% عند مستوى 13244 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% عند مستوى 8220 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 11293 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% عند مستوى 3094 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين 23 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.199 تريليون جنيه، لتخسر نحو 24 مليار جنيه.  

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 30108 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 37088 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13235 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 8227 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 11227 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% عند مستوى 3132 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223  تريليون  جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11227 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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