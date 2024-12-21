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بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل - أخبار كلمتك

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بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل - أخبار كلمتك

بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - كشفت جوجل عن إطلاق تطبيق محفظة جوجل Google Wallet فى مصر الشهر المقبل ، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما تقدمه محفظة جوجل. 

تطبيق محفظة جوجل 

وتقدم جوجل خدمة محفظة جوجل يناير المقبل فى 16 دولة من بينها مصر وتشمل برمودا، كمبوديا، السلفادور، جيرنسي، كوسوفو، المغرب، نيكاراجوا، بنما، باراجواي، طاجيكستان، جمهورية الدومينيكان، موناكو، وبيرو وباكستان وفنزويلا. 

وأوضحت جوجل ان هذا الإطلاق يعد جزءا من استراتيجيتها لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، ما يساعد في تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين. 

مميزات محفظة جوجل 

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يمنح  تطبيق محفظة جوجل  Google Wallet  تخزين معلومات الدفع، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الهوية الرقمية، وتذاكر السفر، وهو ما يسهل عمليات الدفع والتعاملات المالية عبر الهواتف الذكية، ويعد التطبيق خطوة مهمة في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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