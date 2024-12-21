بعد الكشف عن اطلاقه فى مصر، كل ما تريد معرفته عن تطبيق محفظة جوجل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 08:00 مساءً - كشفت جوجل عن إطلاق تطبيق محفظة جوجل Google Wallet فى مصر الشهر المقبل ، وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما تقدمه محفظة جوجل.

تطبيق محفظة جوجل

وتقدم جوجل خدمة محفظة جوجل يناير المقبل فى 16 دولة من بينها مصر وتشمل برمودا، كمبوديا، السلفادور، جيرنسي، كوسوفو، المغرب، نيكاراجوا، بنما، باراجواي، طاجيكستان، جمهورية الدومينيكان، موناكو، وبيرو وباكستان وفنزويلا.

وأوضحت جوجل ان هذا الإطلاق يعد جزءا من استراتيجيتها لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية، ما يساعد في تسهيل الحياة اليومية للمستخدمين.

مميزات محفظة جوجل

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يمنح تطبيق محفظة جوجل Google Wallet تخزين معلومات الدفع، وبطاقات الائتمان، وبطاقات الهوية الرقمية، وتذاكر السفر، وهو ما يسهل عمليات الدفع والتعاملات المالية عبر الهواتف الذكية، ويعد التطبيق خطوة مهمة في تعزيز استخدام المدفوعات الرقمية.

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