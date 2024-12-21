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ارتفاع جديد فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يقترب من 4300 جنيه - أخبار كلمتك

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ارتفاع جديد فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يقترب من 4300 جنيه - أخبار كلمتك

ارتفاع جديد فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يقترب من 4300 جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 10:55 صباحاً - أسعار الذهب، ارتفعت أسعار الذهب صباح اليوم السبت بنحو 15 جنيها بجميع الأعيرة، ببداية حركة تعاملات اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، بعد التراجعات التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضى، وذلك عقب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة  . 

اقر ا التالى: أسعار الذهب اليوم هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات ؟ 

اسعار الذهب اليوم 
اسعار الذهب اليوم 

أسعار الذهب اليوم

وترصد “كلمتك” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول.

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4300 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3765 جنيها.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب اليوم 

اسعار الذهب اليوم فى مصر 
اسعار الذهب اليوم فى مصر 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3230 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2510 جنيهات للبيع

 

اسعار الذهب 
أسعار الذهب 

 

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2151 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1613 جنيها للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

 

سعر جرام الذهب 
سعر جرام الذهب 

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا.. ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

ماذا تعرف عن الذهب؟ معدن الثراء 

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

 

اسعار الذهب اليوم 
اسعار الذهب اليوم 

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

اقرأ التالى: عيار 21 يسجل هذا الرقم، كم وصلت أسعار الذهب صباح اليوم ؟

 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فعاليتها. 

أما اليوم، يلعب الذهب دورًا جوهريًّا في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا مثل صناعة السيارات وتوصيل أسلاكها الكهربائية، بالإضافة للصناعات الفضائية مثل تغطية سطوح الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية لحمايتها من أشعة الفضاء الخارجي ويستخدم في معظم الأجهزة الحديثة مهما كان نوعها بسبب قدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي والحفاظ على فعاليته في مختلف الظروف مما يزيد من جودة الأجهزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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