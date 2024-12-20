الحد الأقصى لشحن المحفظة من بطاقات عملاء بنك مصر يوميًّا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 03:28 مساءً - يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن الحد الأقصى يوميًّا لشحن المحفظة الإلكترونية.

شحن محفظة بنك مصر

وأوضح بنك مصر أن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة من كل بطاقات العميل هو 5000 جنيه، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لابد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جنيه، حتى يصبح متاحًا التحويل مرة أخرى ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بداية كل يوم.

كشف بنك مصر عن خطوات الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وتضم قائمة خطوات اشتراك عملاء بنك مصر في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي من ماكينات الصراف مايلي:

استخدام بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور

خطوات التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

ومن جانب اخر شمل خطوات التحويل من حساب الي اخر في بنك مصر مايلي:

١_ يتم كتابة رقم الحساب المحول إليه كاملًا 16 رقمًا.

٢_ التحويل في الحال يخصم من الحساب المحول منه.

٣_ يضاف للحساب المحول إليه في نفس اللحظة.

٤_ يصبح متاحًا للصرف من المحول إليه في نفس الوقت.

٥_ يتم إرسال رسالة إلى المحول منه.

جدير بالذكر أنه في حالة كتابة رقم الحساب المحول إليه خطأ، واتضح انه يخص عميلا آخر فسيتم التحويل بالفعل ولا يتم رد المبلغ للمحول منه، حيث إن مسئولية كتابة رقم الحساب تقع على عاتق المحولة منه.

وتشمل قائمة تلك الشروط لإتمام عملية التحويل بين الحسابات في بنك مصر ما يلي:

شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

التحويل يتم من حساب بنك مصر لحساب آخر داخل بنك مصر.

عمولة التحويل 5 جم على أي مبلغ تخصم من المحول منه فقط.

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