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5 سلع تصدرها مصر إلى إندونيسيا خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 - أخبار كلمتك

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5 سلع تصدرها مصر إلى إندونيسيا خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 - أخبار كلمتك

5 سلع تصدرها مصر إلى إندونيسيا خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 19 ديسمبر 2024 01:16 مساءً - تستضيف القاهرة اليوم الخميس،  قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة التي ستناقش سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة فى مايو الماضى وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

وتعقد القمة على المستوى الرئاسي حيث يحضر رؤساء الدول الأعضاء الـ8 بما فيها مصر، وهي: تركيا، وبنجلاديش، وإيران، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان.

 

 العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا

وكشف تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا إلى 1.39 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024  مقابل 1.38 مليـار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

 

قيمــة الصــادرات المصــرية لأندونيسيا

 وبلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأندونيسيا 109.5 مليـــون دولار خــلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

 

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أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى إندونيسيا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024  

1. ملح وكبريت وأسمنت بقيمة 55 مليون دولار.
2. فواكه وثمار بقيمة 12 مليون دولار.
3. خضر ونباتات بقيمة 11 مليون دولار.
4. خامات معادن بقيمة 8 ملايين دولار.
5. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 5 مليون دولار.

قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 

بلغت قيمة الواردات المصرية من  اندونيسيا 1.3 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عــام 2024 مقابل 1.3مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. 

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 أهمية تعزيز العلاقات مع أندونيسيا 

أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التجارة والاستثمار، والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة المتجددة.

 

أعرب الرئيس الإندونيسي عن تقديره للجهود التي بذلت في مصر لإنشاء بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الإندونيسية في مصر، فضلًا عن إمكانية النظر في إقامة شراكات لتوطين بعض الصناعات.

 

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالامس، رئيس جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة حضرها من الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

 

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب بضيف مصر الكبير، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مشيدًا بتطلعات مصر نحو تعزيز الشراكة الثنائية مع إندونيسيا في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف التعاون والتنسيق السياسي إزاء القضايا والأزمات الإقليمية والدولية.
 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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